KI-Boom oder Blase? Was Anleger jetzt wissen müssen – kostenloser Online-Kongress

KI Investoren Kongress Hype Blase oder Jahrhundertchance

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kaum ein Thema prägt die Diskussion an den Finanzmärkten derzeit so stark wie künstliche Intelligenz. Für Anleger stellt sich dabei gleich eine doppelte Frage: Welche Unternehmen und Trends sind als Investment interessant, und wie lässt sich KI selbst nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen? Zwischen Euphorie und Warnungen vor einer Blase fällt eine nüchterne Einordnung oft schwer.





Hier setzt der KI-Investoren-Kongress an, der vom 6. bis 8.November 2026 stattfindet. Die Veranstaltung läuft vollständig online, die Teilnahme ist kostenlos.





Drei Tage lang beleuchten Börsen-, Trading- und Investmentexperten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zu den Referenten zählen unter anderem Birger Schäfermeier, André Stagge, Rüdiger Born und Andrei Anissimov. Auf dem Programm stehen die Chancen und Risiken des aktuellen KI-Booms ebenso wie der praktische Einsatz künstlicher Intelligenz im Trading, Optionen, algorithmische Handelsansätze und neue Werkzeuge für die Marktanalyse. Weitere Experten und Vorträge kommen laufend hinzu.





Der Kongress spricht damit verschiedene Anlegertypen an: aktive Trader, die KI-gestützte Methoden in ihren Handelsalltag einbinden möchten, ebenso wie langfristig orientierte Investoren, die einschätzen wollen, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig für ihr Depot spielen kann. Im Mittelpunkt steht weniger die Frage, ob KI die Märkte verändert, sondern wie Anleger sinnvoll damit umgehen und welche konkreten Impulse sie für die eigene Strategie mitnehmen können.





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Risikohinweis

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