Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kostenloser Live-Workshop am 30. November 2026 um 18:30 Uhr mit Carlos Martins und Dustin Quenstedt-Klass

Die Diskussion um eine mögliche KI-Blase nimmt Fahrt auf. Während einige Anleger weiterhin auf das enorme Wachstumspotenzial künstlicher Intelligenz setzen, befürchten andere eine Wiederholung der Dotcom-Blase. Doch wie stellt man sein Depot so auf, dass man langfristige Chancen nutzen kann, ohne zu stark von einzelnen Aktien oder Branchen abhängig zu sein?

In einem kostenlosen Live-Workshop zeigen Carlos Martins und Dustin Quenstedt-Klass, wie Anleger ihr Vermögen systematisch aufbauen, ihr Portfolio sinnvoll diversifizieren und mit Dividendenaktien regelmäßige Einnahmen anstreben können.

Das erwartet dich im Workshop

KI-Boom oder KI-Blase: Was bedeutet die aktuelle Marktsituation für dein Depot?

Was bedeutet die aktuelle Marktsituation für dein Depot? Vermögensaufbau mit System: Klare Regeln für Aktienauswahl, Positionsgrößen und Branchengewichtung.

Klare Regeln für Aktienauswahl, Positionsgrößen und Branchengewichtung. Core-Satellite-Strategie: Wie du dein Portfolio sinnvoll strukturierst.

Wie du dein Portfolio sinnvoll strukturierst. Dividendenstrategien: Wie du einen langfristig planbaren Cashflow anstrebst.

Wie du einen langfristig planbaren Cashflow anstrebst. Fondskosten: Welche Auswirkungen laufende Gebühren auf deinen Vermögensaufbau haben können.

Exklusiver Cyber-Monday-Bonus: Alle Teilnehmer erhalten mit ihrer Anmeldung kostenlos eine Dividenden-Checkliste mit acht Prüfschritten und Ampelsystem.

Kostenloser Live-Workshop Termin: Montag, 30. November 2026

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Referenten: Carlos Martins und Dustin Quenstedt-Klass

Teilnahme: Online und kostenlos Jetzt kostenlos anmelden und Dividenden-Checkliste sichern »

Weiterführende Informationen für Anleger und Trader

👉 Aktien, ETFs und Optionen weltweit handeln – mit dem Multi-Märkte-Konto von WH SelfInvest

👉 Kostenlose Webinare und Live-Trading-Sessions für Anleger und Trader

Risikohinweis: Jede Investition birgt Risiken. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein hohes Risiko. Es besteht das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag wurde von WH SelfInvest erstellt und enthält Verweise auf eigene Produkte und Dienstleistungen.