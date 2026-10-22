Kostenloses Webinar - Money Management: Risiken steuern, Chancen nutzen

Heute am Donnerstag den 22102026 laden wir Sie um 1830 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar Money Management Risiken steuern Chancen nutzen ein

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Heute, am Donnerstag, den 22.10.2026 laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar „Money Management: Risiken steuern, Chancen nutzen“ ein.



An den Finanzmärkten entscheidet nicht allein eine gute Idee über den Erfolg einer Position, sondern vor allem der Umgang mit Risiko. Im Webinar zeigen wir kompakt und praxisnah, welche Rolle Money Management für einen strukturierten Anlage- und Tradingprozess spielt.



Anhand konkreter Beispiele erläutern wir, warum Trefferquote und Anlageerfolg nicht automatisch dasselbe sind, wie Verluste begrenzt werden können und worauf es bei Stop-Loss-, Trailing-Stop- und OCO-Orders ankommt. Darüber hinaus beleuchten wir typische Stolperfallen – insbesondere bei Hebelprodukten und Knock-out-Strukturen – und zeigen, weshalb klare Regeln im Umgang mit Risiko ein zentraler Bestandteil jeder Handelsstrategie sind.

Diese und weitere Themen behandelt unsere Referentin Lisa Hegi, in unserem heutigen Webinar. Wie gewohnt haben Sie während des Webinars auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute am Donnerstag, den 22.10.2026 um 18:30 Uhr statt.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



