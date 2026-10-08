Kostenloses Webinar - Trading Basics: Von der Idee zum Trade

Heute am Donnerstag den 08102026 laden wir Sie um 1830 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar Trading Basics Von der Idee zum Trade ein

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Heute, am Donnerstag, den 08.10.2026 laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar „Trading Basics: Von der Idee zum Trade“ ein.



Derivate bieten verschiedene Möglichkeiten, eine eigene Markteinschätzung in eine Handelsstrategie umzusetzen. Dafür ist es wichtig, die Funktionsweise der einzelnen Produkte zu verstehen und die Unterschiede zwischen den jeweiligen Produktarten einordnen zu können.



Anhand praxisnaher Beispiele zeigen wir Ihnen, wie sich unterschiedliche Markterwartungen in einem Trade abbilden lassen. Sie erfahren, welche Überlegungen vor einer Entscheidung für ein Hebel- oder Anlageprodukt relevant sind und wie sich die jeweiligen Chancen und Risiken einschätzen lassen.



Diese und weitere Themen behandelt unsere Referentin Lisa Hegi, in unserem heutigen Webinar. Wie gewohnt haben Sie während des Webinars auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute am Donnerstag, den 08.10.2026 um 18:30 Uhr statt.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



