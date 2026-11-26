Heute am Donnerstag den 26112026 laden wir Sie um 1830 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar Wall Street kompakt IPO Thanksgiving und was Anleger jetzt wissen sollten ein

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Heute, am Donnerstag, den 26.11.2026, laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar „Wall Street kompakt: IPO, Thanksgiving und was Anleger jetzt wissen sollten“ ein.



Was bedeutet Thanksgiving für den Handel an den US-Börsen, und welche Besonderheiten sollten Anleger bei US-Basiswerten kennen? In unserem heutigen Webinar werfen wir zunächst einen Blick auf die zuletzt meistgehandelten Hebel- und Anlageprodukte. Anschließend erläutern wir die Handelszeiten rund um Thanksgiving, Weihnachten und den Jahreswechsel. Dabei zeigen wir auch, warum Knock-out-Ereignisse unter Umständen eintreten können, obwohl das Produkt selbst gerade nicht handelbar ist.



Diese und weitere Themen behandelt unser Referent Julius Weiß in unserem Webinar. Wie gewohnt haben Sie während der Veranstaltung auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 26.11.2026 um 18:30 Uhr MEZ, statt.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



