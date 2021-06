Marktkommentar: Delta-Variante belastet asiatische Börsen

In Asien sorgen sich Anleger um die Ausbreitung der hochinfektiösen Delta-Variante.

Alle wichtigen Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region gaben am Dienstag nach und die Technologie-Börse Nasdaq zog sich vorbörslich von dem gestern Abend bei 14.519 Punkten erreichten Allzeithoch zurück. Am Montag hatten der Dow Jones und der Russell 2000 am schlechtesten abgeschnitten, da die Reflation Trades an Dynamik verloren. Die Reflation Trades wurden durch die weltweite Konjunkturerholung angetrieben, da sich die Perspektiven für die Wiedereröffnung von Wirtschaft und öffentlichem Leben verbesserten und die geltenden Regeln und Einschränkungen gelockert wurden.

EURUSD wird am Dienstag leicht im Minus bei 1,1921 gehandelt, nachdem das Paar am Montag die schräge Nackenlinie des am Freitag ausgebildeten Doppeltop-Musters durchbrochen und am Mittag bei 1,1902 ein neues Wochentief erreicht hatte. Um den übergeordneten Abwärtstrend fortzusetzen, müsste das genannte Tief getestet und unterschritten werden. Die nächsten Kursziele wären das Juni-Tief (1,1847) und das Jahrestief (1,1704), während sich die Käufer im Stunden-Chart darauf konzentrieren sollten, ob das heute Morgen ausgebildete Bullish-Engulfing bestätigt werden kann.

Der DE30 dürfte am Dienstag flach eröffnen, da die vorbörslichen Verluste nach Erreichen eines neues Wochentiefs (15.514 Punkte) wieder ausgeglichen werden konnten. Im Stunden-Chart wird der Index seit einer Woche in einer Spanne zwischen 15.464 und 15.620 Punkten gehandelt, wobei sich die Range seit gestern verengt hat. Die wichtigste, kurzfristige Unterstützung liegt jetzt am Wochentief - der Bereich wurde am Donnerstag zurückgewonnen und am Freitag für einen Abpraller genutzt. Für mehr Klarheit wäre ein Ende der Seitwärtsphase erforderlich.



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.