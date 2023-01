Marktkommentar: S&P 500 stößt auf starken Widerstand

Das US-Börsenbarometer hat in zwei Handelstagen 3% an Wert gewonnen.

Die Futures auf den S&P 500 bewegen sich am Dienstag in einer engen Handelsspanne. Die US-Berichtssaison ist bereits in vollem Gange. Heute nach Börsenschluss wird der Software-Riese Microsoft seine Quartalszahlen vorlegen. Gestern stieg der marktbreite Index für einen zweiten Tag in Folge und erreichte ein neues Monatshoch. Durch den Anstieg konnte das 61,8%-Retracement der Mitte August 2022 gestarteten Abwärtsbewegung durchbrochen werden. Seit November versuchen die Bullen, den Widerstand zu überwinden. Im Dezember kam es zu einem Fehlausbruch und einer scharfen Umkehr.

EURUSD hat am Dienstag kurz vor der psychologischen Marke von 1,09 gedreht und die Intraday-Gewinne wieder abgegeben. Dies ist die zweite Umkehr in dieser Woche - gestern stieg das Paar sogar zwischenzeitlich bis auf 1,0926. Der Verkaufsdruck nahm nur wenige Pips unter dem 50%-Retracement der Anfang 2021 gestarteten Abwärtsbewegung zu. Das Tagestief vom vergangenen Freitag bei 1,0802 ist im 4-Stundenchart die wichtigste Unterstützung. Ein Durchbruch nach unten würde den Aufwärtstrend beenden. Ohne Bruch behalten die Bullen ihren Vorteil, sodass weitere Anstiege möglich sind.

Der DAX / DE30 gab am Dienstag nach, nachdem der Ausbruch über das gestrige Tageshoch nicht nachhaltig war. In den vergangenen zwei Handelstagen hatte sich der Index wieder dem Jahreshoch bei 15.331 Punkten angenähert. Der Abstand beträgt etwas mehr als 1% (rund 160 Punkte). Im 4-Stundenchart liegt seit dem gestrigen Anstieg über den Widerstand bei 15.156 Punkten ein neuer Aufwärtstrend vor. Eine Trendfortsetzung ist wahrscheinlicher als eine Trendumkehr. Das genannte Jahreshoch könnte als nächstes Kursziel für die Bullen dienen. Kurzfristige Unterstützungen gibt es bei 15.137 und 15.075 Punkten.

Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

