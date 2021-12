Marktkommentar: Spannung vor US-Arbeitsmarktdaten

US-Indizes vor NFP-Bericht mit leichten Abgaben.

Der US500 glich am Freitag während des asiatischen Handels die Anfangsverluste weitgehend aus und näherte sich wieder dem gestrigen Tageshoch an. Am Donnerstag stieg der marktbreite Index um 1,42%, da sich durch die nachlassenden Sorgen um die Omicron-Variante neue Kaufgelegenheiten boten: Der US500 verzeichnete an den beiden Vortagen den stärksten zweitägigen Einbruch seit Oktober 2020 und war auf den tiefsten Stand seit anderthalb Monaten gefallen. Am letzten Handelstag der Woche bleibt es spannend, da ein starker NFP-Bericht für November die Entscheidung über ein schnelleres Tapering festigen könnte.

EURUSD rutschte am Freitag unter die 1,13er-Marke und könnte die Abwärtsbewegung für einen dritten Tag in Folge fortsetzen. Der Rückgang hatte bereits am Dienstagnachmittag begonnen, nachdem der Ausbruch über das Hoch der Vorwoche (1,1322) fehlschlug und das Paar einige Intraday-Gewinne abgegeben hatte. Im Stundenchart ist der Kurs gestern Nachmittag nach unten aus der kurzfristigen Seitwärtsrange (1,1310 bis 1,1350) ausgebrochen.

Der DE30 schien sich am Freitag vorbörslich weiter zu stabilisieren, da die Verluste der ersten zwei Stunden ausgeglichen wurden. Um den Abwärtstrend im Stundenchart umzukehren, müsste der deutsche Leitindex das Wochenhoch, das am Montag bei 15.459 Punkten ausgebildet wurde, durchbrechen. Am Mittwochnachmittag kletterte der Index erstmals über diese Hürde, hinterließ jedoch eine bärische Hammerkerze (H1), sodass weitere Bestätigungssignale notwendig sind.



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



