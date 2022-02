Marktkommentar: US-Indizes mit leichter Gegenbewegung

Ist beim Ukraine-Konflikt eine diplomatische Lösung möglich?

Der US500 erholt sich am Freitag, da der russische Außenminister Sergej Lawrow sich Ende nächster Woche mit US-Außenminister Antony Blinken treffen könnte. Die geplanten Gespräche haben die Stimmung an den Finanzmärkten vorbörslich etwas verbessert. Das US-Börsenbarometer notiert vor dem langen Wochenende zwischen den Wochen-Tiefs und der 200-Tage-Linie, die bei dem gestrigen Rückgang erneut unterschritten wurde. Am Montag feiern die Amerikaner den Presidents’ Day, sodass Anleger zurückhaltender sein könnten, um angesichts des Konflikts um die Ukraine nicht zu hohe Risiken einzugehen.

EURUSD steigt am Freitag und nähert sich den Wochen-Hochs an, die vorgestern bei 1,1395 erreicht wurden. Am Donnerstag hatte das Paar tiefer geschlossen und eine Tageskerze mit einem langen unteren Schatten ausgebildet. Die Bären sehen einen Hanging Man - eine Kerze, die auf den Beginn einer Abwärtsbewegung hindeuten könnte. Die Bullen sehen wiederum eine Stabilisierung oberhalb von 1,1355 - diese Marke dient seit Anfang der Woche abwechselnd als Unterstützung und Widerstand. Ein Durchbruch über 1,14 oder unter 1,13 könnte für mehr Klarheit sorgen.

Der DE30 erholt sich am Freitag, nachdem die gestrigen Tagestiefs bei 15.124 Punkten für einen kurzen Moment unterschritten wurden. Aktuell notiert der deutsche Leitindex wieder bei 15.300 Punkten - um diese Marke oszilliert der Index bereits seit fast einem Monat. Weder die Unterstützung bei 14.800 Punkten noch die Hochs vom Februar konnten in dieser Woche überwunden werden. Die Seitwärtsphase scheint sich Richtung Ende der Handelswoche weiter zu verengen.



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.