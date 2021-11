Marktkommentar: US500 profitiert von Tech-Rally

Die positive Marktstimmung treibt den US500 vorbörslich auf ein neues Rekordhoch.

Der US500 notiert am letzten Handelstag der Woche nach einer überwiegend positiven Sitzung in Asien auf einem neuen Rekordhoch. Die Anleger sind optimistisch, dass der wirtschaftliche Aufschwung die erhöhte Inflation und die straffere Geldpolitik überstehen kann. Die gestrige schwankungsintensive Sitzung schloss der marktbreite Index dank der starken Kursentwicklung von Tech-Aktien über der Marke von 4.700 Punkten - dies war der sechste Test in diesem Monat. Im Stundenchart bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange das gestrige Tagestief (4.668 Punkte) nicht durchbrochen wird.

EURUSD fällt am Freitag seit der ersten Handelsstunde und nähert sich der psychologischen 1,13er-Marke, nachdem innerhalb der Supply Zone zwischen 1,1356 und 1,1385 eine kurzfristige Topbildung zu beobachten war. Der Kursanstieg von Mittwochmorgen bis Donnerstagabend stellt nur eine Aufwärtskorrektur im langfristigen Abwärtstrend dar, sodass die Bären wieder übernehmen und das Jahrestief anvisieren könnten. Bei einer stärkeren Erholung würde wiederum die Zone zwischen 1,1433 und 1,1464 in den Fokus rücken.

Beim DE30 kam es am Freitag nach Erreichen eines neuen Rekordhochs wieder einmal zu schnellen Gewinnmitnahmen, sodass der deutsche Leitindex kurz nach der europäischen Eröffnung flach gehandelt wird. In den vergangenen zwei Handelstagen tendierte der Kurs seitwärts und schloss jeweils mit einer Doji-Kerze. Die Bullen scheinen nicht aufzugeben, sind aber nicht in der Lage den Trend durch einen höheren Schlusskurs zu bestätigen. Unterhalb des Wochentiefs (16.186 Punkte) könnten stärkere Rückgänge drohen.



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



