Marktkommentar: Wall Street - Gewinnmitnahmen vor NFP-Bericht

Die Anleger sind aus zwei Gründen vorsichtiger geworden.

Der S&P 500 wird am Freitag voraussichtlich mit einem Minus in den Handel starten. Gestern schloss das US-Börsenbarometer zwar für den dritten Tag in Folge höher, doch am späten Abend begann sich der Index von seinem neuen Jahreshoch zurückzuziehen. Anleger sind nicht nur gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, sondern verarbeiten auch die enttäuschenden Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und Apple. Gegenüber dem Oktobertief hat sich der S&P 500 zwischenzeitlich um 20% erholt, hat dabei aber nur das 78,6%-Retracement der Mitte August begonnenen Abwärtsbewegung erreicht.

EURUSD fällt am Freitag leicht und kämpft um eine Verteidigung der 1,09er-Marke. Gestern konnte sich das Paar nicht über der 1,10er-Marke halten. Erst kam es zu einem Fehlausbruch nach oben, dann wurden die Gewinne des Vortages größtenteils wieder abgegeben. Das Tageshoch, das bei 1,1033 erreicht wurde, war gleichzeitig das höchste Niveau seit 10 Monaten. Der lange obere Schatten der aktuellen Wochenkerze könnte auf den Beginn einer Korrektur hindeuten. Kurzfristige Unterstützung gibt es bei 1,0852. Die um 14:30 Uhr anstehenden Wirtschaftsdaten dürften einen entscheidenden Impuls liefern.

Der DAX / DE30 gibt am Freitag nach - nach der ersten Stunde des europäischen Handels beliefen sich die Verluste auf knapp 0,8%. Der Index hatte kurz vor dem Widerstand bei 15.610 Punkten gedreht. Der Bereich ist eine wichtige Hürde unter dem Rekordhoch - ein Zwischenhoch der langfristigen Abwärtsbewegung, die im November 2021 begann. Der DAX / DE30 korrigiert und nähert sich dem lokalen Tief bei 15.302 Punkten an. Eine stärkere Gegenbewegung ist jedoch gesund, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der Index gegenüber dem Wochentief kurzzeitig um mehr als 500 Punkte gestiegen ist.

Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.