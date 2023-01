Marktkommentar: Wall Street vorbörslich mit leichter Aufwärtstendenz

Der S&P 500 sucht zu Jahresbeginn nach einer klaren Richtung.

Die Futures auf den S&P 500 erholen sich am Mittwoch leicht, sodass die seit drei Wochen anhaltende Seitwärtsphase erst einmal fortgesetzt wird. Im vergangenen Jahr entwickelten sich US-Aktien so schlecht wie zuletzt 2008, da Anleger die Aussichten für die Geldpolitik und das Wirtschaftswachstum neu bewerteten. Die Bären konnten den Anfang Dezember 2022 begonnenen Ausverkauf zwar stoppen, doch eine Erholung bleibt aus. Eine Rückkehr über den EMA21 im Wochenchart würde kurzfristig für etwas Entspannung sorgen, nicht aber den seit einem Jahr anhaltenden Abwärtstrend beenden.

EURUSD hat am Mittwoch eine Gegenbewegung gestartet und sich gegenüber dem Wochen-Tief zwischenzeitlich um mehr als 100 Pips erholt. Das Paar ist über die 1,06er-Marke zurückgekehrt und testet im 4-Stundenchart den EMA21 - der gleitende Durchschnitt verläuft bei 1,0618. In diesem Bereich ist auch das 61,8%-Retracement des kurzfristigen Abwärtsimpulses zu finden. Ein Ausbruch nach oben würde die technische Lage verbessern. Um jedoch einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten, muss das deutlich darüber liegende Hoch bei 1,0683 überwunden werden - der Abstand beträgt über 70 Pips.

Der DAX / DE30 baut am Mittwoch den Wochengewinn auf über 500 Punkte aus. Innerhalb der ersten Stunde des europäischen Handels stieg der deutsche Leitindex über die 14.400er-Marke und erreichte dabei ein 3-Wochen-Hoch. Ein entscheidender Widerstandsbereich ist weiter oben bei 14.700 Punkten zu finden: Juni-Hoch und 61,8%-Retracement der langfristigen Abwärtsbewegung. Angesichts der aktuellen Aufwärtsdynamik wird ein Test immer wahrscheinlicher. Ein Ausbruch nach oben würde mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Starke Unterstützung gibt es am lokalen Tief bei 14.201 Punkten.

Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de

