Marktturbulenzen nach Fitch-Herabstufung

Autor/in: Nkosilathi Dube, Trive Financial Marktanalyst

Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ durch die Rating-Agentur Fitch aufgrund des prognostizierten Haushaltsdefizits und der Sorge um die Schuldenobergrenze führte im Londoner Handel zu einem Ausverkauf bei Risikoanlagen. Der DAX40-Future (EUREX: FDAX) verlor 1,41 % und entfernte sich damit weiter von seinem letzten Allzeithoch.

In den vergangenen Wochen hatte der DAX40-Future ein neues Allzeithoch erreicht und sich in einem Aufwärtstrend befunden. Ausschlaggebend für diesen Anstieg war die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank (EZB), nach 12 Zinserhöhungen in Folge im September eine Zinspause einzulegen, was durch die nachlassende Inflation (5,3 % gegenüber 5,5 %) unterstützt wurde. Das BIP-Wachstum in Europa stieg im zweiten Quartal um 0,30 %, was die Hoffnung verstärkt, dass die Region eine vollständige Rezession vermeiden kann. Der DAX40-Future ist jedoch nicht unempfindlich und sieht sich dem Gegenwind der stagnierenden deutschen Produktion und der technischen Rezession ausgesetzt. Was sollte der Markt erwarten, wenn der DAX40-Future zwischen Aufschwung und Vorsicht schwankt?

Technische Daten

Der DAX40-Future ist nach einem Aufwärtstrend, der ihn auf ein Allzeithoch führte, unter den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt gefallen. Das Hoch bei 16.615 stellt einen Widerstand dar, während die Marke von 16.085, von der die rasante Aufwärtsbewegung ausging, eine Unterstützung darstellt.

Angesichts des Abwärtsdrucks durch die Risikoaversion des Marktes wurde die Unterstützung nach dem Durchbruch unter den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt durchbrochen. Dies könnte zu weiterem Abwärtsdruck auf die Index-Futures führen. Die wichtige Unterstützungsmarke von 15.617 könnte erreicht werden, da der Markt weiterhin risikoreiche Anlagen verkauft.

Umgekehrt könnte der frühere Handel der Indexfutures am Unterstützungsniveau die Tür für eine Aufwärtsbewegung öffnen, da dies ein Punkt ist, an dem die Nachfrage das Angebot überstieg. Sollte der Markt beschließen, die Lücke zu schließen, könnte das 50 %-Fibonacci-Retracement-Level bei 16.350 ein interessanter Punkt sein.

Zusammenfassung

Angesichts der bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls – NFP) könnten sich Trader fragen, wo die zinspolitischen Perspektiven für die größte Volkswirtschaft der Welt liegen könnten. Da sich die NFPs voraussichtlich abschwächen werden, könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause bei der September-Sitzung hoch bleiben, was das Aufwärtspotenzial für risikobehaftete Anlagen fördern würde. Im Moment ist die Marke von 1.685 Punkten entscheidend dafür, ob sich die Stimmung nach oben oder nach unten bewegen wird.

Quellen: EUROSTAT, Statistisches Bundesamt, Markit Economics, CNBC, TradingView

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de