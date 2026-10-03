DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.173 +0,1%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Rekordgewinne Übernahmefantasie und KI Boom

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
50.21 EUR 0.81 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen
Carnival Corporation Ltd Registered Shs
22.72 EUR 0.71 EUR 3.23 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
953.40 EUR -21.60 EUR -2.22 %
Charts | News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche


Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger: 


Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt: 2 Livetrading-Sessions pro Woche


Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien


Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street


US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus


Rekordgewinne, Übernahmefantasie und KI-Boom: Bei Micron, BASF und Carnival treffen derzeit starke Schlagzeilen auf ebenso spannende Bewertungsfragen. Micron profitiert massiv vom Boom bei KI-Rechenzentren und meldet außergewöhnliches Wachstum – trotzdem bleibt die Kursreaktion zunächst verhalten. Entscheidend ist jetzt: Wie nachhaltig sind die hohen Speicherpreise und Gewinne, und wie viel Optimismus steckt bereits im Aktienkurs?


Auch bei BASF rückt ein möglicher großer Umbau in den Fokus. Der Chemiekonzern bestätigt Gespräche über eine mögliche Übernahme von Evonik und hebt gleichzeitig seine Prognose an. Doch der starke Nettogewinn wird wesentlich durch den Verkauf des Coatings-Geschäfts geprägt, während der freie Cashflow unter Druck bleibt. Welche Chancen würde ein Evonik-Deal eröffnen – und wie hoch wären die finanziellen Risiken?


Carnival wiederum meldet einen Rekordgewinn und übertrifft die Erwartungen. Die Aktie reagiert kräftig, und für 2027 spricht der Kreuzfahrtkonzern bereits von Rekordwerten bei Auslastung und Preisen. Gleichzeitig steigen die Treibstoffkosten deutlich, während hohe Investitionen und die weitere Entschuldung die kommenden Quartale prägen dürften.


In unseren aktuellen Aktienanalysen ordnen wir die Zahlen, Chancen und Risiken von Micron Technology, BASF und Carnival ein. Wo steckt tatsächlich nachhaltiges Wachstum – und wo könnten hohe Erwartungen, Kosten oder ein ambitionierter Konzernumbau für Ernüchterung sorgen?


Micron Technology (MU):


Micron Aktienanalyse



BASF (BAS):


BASF Aktienanalyse



Carnival Corporation (CCL):


Carnival Aktienanalyse



👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Aktuelle Micron Technology Aktie News

Werbung

Micron Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.