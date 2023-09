Micron Technology Aktienanalyse: Tiefrotes Geschäftsjahr. Möglicher Turnaround durch KI?





Micron Technology ist ein führender Hersteller von Halbleitern und Speicherlösungen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat sich seitdem zu einem der wichtigsten Akteure in der weltweiten Halbleiterindustrie entwickelt. Micron ist bekannt für seine Innovationskraft und seine hochmodernen Produkte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von Computern und Smartphones bis hin zu Cloud-Infrastrukturen und Datenzentren.





Die Produktpalette von Micron umfasst heute eine breite Palette von Speicherlösungen, darunter DRAM (Dynamic Random Access Memory), NAND-Flash-Speicher und SSDs (Solid State Drives). Diese Produkte zeichnen sich durch hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz aus, was sie zur ersten Wahl für Unternehmen und Verbraucher weltweit macht. Begonnen hat jedoch alles mit sogenannten „Arbeitsspeicher-Modulen“ im Jahr 1978. Diese sind heute weiterhin ein fester Bestandteil im Umsatz, aber bei Weitem nicht mehr das Hauptaugenmerk. Über die Verteilung der Umsätze und weiterer Anwendungsgebiete haben wir im Video einige Beispiele verankert.





Ein Schlüsselmerkmal von Micron ist sein Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das Unternehmen setzt sich aktiv für umweltfreundliche Produktionsprozesse ein und arbeitet kontinuierlich daran, den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen seiner Produkte zu minimieren. Micron ist stolz darauf, nachhaltige Technologien zu entwickeln und Ressourcen effizient zu nutzen, um eine positive Wirkung auf die Umwelt zu erzielen.





Micron ist nicht nur ein Technologieunternehmen, sondern auch ein engagierter Partner in der Gemeinschaft. Das Unternehmen unterstützt Bildungsinitiativen und gemeinnützige Organisationen und setzt sich für die Verbesserung der Lebensqualität in den Gemeinden ein, in denen es tätig ist. Mit 11 Betriebsstätten auf allen Kontinenten ist die Präsenz zudem sehr international ausgewogen, auch wenn 52 Prozent der Umsätze weiterhin in den USA stattfinden. Vor allem das Thema AI und KI soll in der Zukunft nun wieder für steigende Umsätze sorgen.





Die aktuellen Quartalszahlen zeigten nämlich einen deutlichen Abschwung zum Vorjahr an, der mit Verlusten in der Bilanz einherging. Dies soll sich ab dem Jahr 2025 wieder ändern und zu einem deutlichen Umsatz- und dann auch Gewinnanstieg führen.





Mit seiner starken Fokussierung auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit ist Micron Technology ein wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und trägt dazu bei, die Welt durch fortschrittliche Technologien zu gestalten und die Zukunft zu gestalten. Reflektiert dies bereits der aktuelle Aktienkurs, der in diesem Jahr über 40 Prozent zugelegt hat? Dies analysieren wir mit dem Freestoxx-Tool im letzten Teil des Videos.





Das Video zur Micron Technology Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Micron Technology das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









