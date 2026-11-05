Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die amerikanischen Zwischenwahlen haben an den Finanzmärkten für außergewöhnliche Kursbewegungen gesorgt. Nach dem deutlichen Wahlerfolg der Demokraten gerieten die US-Aktienindizes zunächst massiv unter Druck, bevor eine ebenso dynamische Gegenbewegung einsetzte. Besonders der Nasdaq 100 zeigte innerhalb weniger Stunden Schwankungen von mehr als 1.000 Punkten. Im gemeinsamen Midterm-Special des Traders Circle analysierten Heiko und Andreas die politischen Veränderungen, die möglichen Auswirkungen auf einzelne Branchen und vor allem die konkreten Handelsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt stand das Livetrading zur Eröffnung der Wall Street, bei dem zwei unterschiedliche Handelsansätze aufeinandertrafen.



Nach den im Webinar präsentierten Wahlergebnissen konnten die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit gewinnen. Damit verändert sich die politische Ausgangslage für US-Präsident Donald Trump erheblich. Während die Republikaner zuvor ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen weitgehend eigenständig verfolgen konnten, müssen künftig deutlich mehr Kompromisse mit den Demokraten gefunden werden. Für die Aktienmärkte könnte dies eine Verschiebung der politischen Prioritäten bedeuten. Insbesondere erneuerbare Energien, Speichertechnologien, Stromnetze, Infrastruktur und das Gesundheitswesen wurden im Webinar als mögliche Profiteure diskutiert. Dagegen könnten fossile Energieträger, Banken und Teile des Kryptosektors durch strengere Regulierung und veränderte Förderbedingungen unter Druck geraten.



Historisch betrachtet muss eine solche politische Konstellation allerdings keineswegs negativ für die Börse sein. Andreas verwies auf frühere Phasen, in denen ein US-Präsident ohne eigene Mehrheit im Kongress regieren musste. In mehreren dieser Fälle entwickelte sich der S&P 500 in den folgenden Monaten positiv. Die Aussicht auf eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Regierung kann von Anlegern durchaus begrüßt werden, wenn dadurch größere wirtschaftspolitische Veränderungen unwahrscheinlicher werden. Dennoch lassen sich aus historischen Durchschnittswerten keine zuverlässigen Prognosen für einzelne Handelstage ableiten.



Wie schwierig die kurzfristige Einordnung war, zeigte bereits der Blick auf die nächtlichen Kursbewegungen. Zunächst hatten die Aktienmärkte mit deutlichen Verlusten auf die Wahlergebnisse reagiert. Der Nasdaq 100 fiel bis in die Nähe einer längerfristigen Unterstützungszone zurück, die bereits seit Ende Juli im Fokus der Chartanalyse stand. Anschließend drehte der Index jedoch kräftig nach oben. Aus dem nächtlichen Tief entwickelte sich eine Erholung von mehr als 1.000 Punkten. Auch der Dax vollzog einen bemerkenswerten Richtungswechsel. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang von rund 350 Punkten stieg der deutsche Leitindex vom Tief aus zeitweise um mehr als 800 Punkte.



Eine mögliche Erklärung für diese außergewöhnliche Bewegung lieferte Heiko mit einem Blick auf das Verhalten institutioneller Marktteilnehmer. Viele große Investoren hatten ihre Aktienportfolios vor der Wahl gegen fallende Kurse abgesichert. Dazu werden beispielsweise Put-Optionen gekauft oder Futures verkauft. Sobald das politische Ereignis vorüber ist und die Absicherungen nicht mehr benötigt werden, können diese Positionen wieder aufgelöst werden. Werden zuvor verkaufte Futures zurückgekauft, entsteht zusätzliche Nachfrage, die den Markt nach oben treiben kann.



Hinzu kommen Anpassungen der Absicherungsgeschäfte von Optionshändlern und Marketmakern. Steigende Kurse können weitere Käufe auslösen, während Trader mit Short-Positionen durch ihre Stopps zum Eindecken gezwungen werden. Daraus kann ein sogenannter Short Squeeze entstehen, bei dem sich die Aufwärtsbewegung selbst verstärkt. Heiko betonte allerdings, dass sich die tatsächlichen Motive sämtlicher Marktteilnehmer nicht eindeutig feststellen lassen. Das Zusammenspiel aus dem Abbau institutioneller Absicherungen, technischen Käufen und dem Eindecken von Short-Positionen lieferte jedoch eine plausible Erklärung für die ungewöhnliche Kursdynamik.



Für das praktische Trading ergaben sich daraus zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Heiko bevorzugt das Handeln bestehender Trends und versucht, Positionen während einer laufenden Bewegung schrittweise auszubauen. Andreas konzentriert sich dagegen häufiger auf technische Gegenbewegungen an markanten Unterstützungen und Widerständen. Beide Strategien haben ihre Berechtigung, reagieren jedoch unterschiedlich auf Marktphasen mit außergewöhnlich hoher Dynamik.



Bereits vor Beginn des gemeinsamen Webinars hatte Heiko die kräftige Aufwärtsbewegung im Dax erfolgreich gehandelt. Dabei nutzte er im Ein-Minuten-Chart insbesondere den exponentiellen gleitenden Durchschnitt über neun und 30 Perioden als Orientierung. In der Nähe dieser Durchschnittslinien baute er Positionen auf und stockte bei einer Fortsetzung des Trends im Gewinn auf. Einzelne Positionen wurden anschließend schrittweise geschlossen, während andere weiterlaufen konnten. Trotz der hohen Volatilität reduzierte er die Positionsgrößen und erzielte nach eigener Aussage über mehrere Trades hinweg insgesamt rund 1.000 Dax-Punkte, wobei diese Angabe die addierten Punkte seiner Positionen beschreibt.



Mit der Eröffnung der Wall Street um 15.30 Uhr verlagerte sich der Schwerpunkt vollständig auf den Nasdaq 100. Während Andreas den CFD-Chart beobachtete, handelte Heiko den Micro-Nasdaq-Future. Bereits die ersten Handelsminuten verdeutlichten, wie unterschiedlich die beiden Ansätze waren. Heiko suchte nach Möglichkeiten, die bestehende Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Andreas erkannte dagegen an einer markanten Kurszone einen möglichen Widerstand und eröffnete eine Short-Position.



Der Short-Einstieg erfolgte über eine Stop-Sell-Order im Bereich von 28.377 Punkten. Das Kursziel lag bei etwa 28.280 Punkten, womit Andreas angesichts der hohen Schwankungsbreite eine Bewegung von annähernd 100 Punkten anvisierte. Der Nasdaq setzte tatsächlich deutlich zurück und erreichte die Zielzone. Andreas zog seinen Stopp nach und konnte den Trade erfolgreich abschließen. Die Bewegung zeigte, dass selbst innerhalb eines ausgeprägten Aufwärtstrends kurzfristige Rücksetzer für antizyklische Handelsansätze genutzt werden können.



Bei Heiko verlief der Start in das Nasdaq-Livetrading zunächst weniger erfolgreich. Eine Long-Position wurde durch einen heftigen Rücksetzer ausgestoppt. Zusätzlich unterlief ihm bei einer weiteren Order ein Bedienfehler: Statt eine Kauforder auszuführen, betätigte er versehentlich die Verkaufsfunktion. Die dadurch entstandene Position entsprach nicht seinem ursprünglichen Handelsplan und musste mit Verlust geschlossen werden. Zusammen kosteten ihn die beiden Trades nach eigener Aussage ungefähr 1.000 Dollar. Gerade in einem hochvolatilen Markt zeigte sich damit, wie entscheidend eine fehlerfreie Orderausführung und die konsequente Begrenzung von Verlusten sind.



Anstatt die Verluste durch unkontrolliertes Nachkaufen auszugleichen, kehrte Heiko anschließend zu seiner bewährten Trendstrategie zurück. Der Nasdaq 100 setzte seine Aufwärtsbewegung fort und erreichte nacheinander neue kurzfristige Hochpunkte. Heiko eröffnete zunächst mehrere Long-Positionen und stockte diese bei weiter steigenden Kursen schrittweise auf. Zwischenzeitlich hielt er bis zu zehn CFD-Kontrakte gleichzeitig. Während der Markt in Richtung 28.800 Punkte stieg, wurden einzelne Positionen mit Gewinn geschlossen und die Stopps der verbleibenden Positionen nachgezogen.



Besonders eindrucksvoll war die Geschwindigkeit dieser Bewegung. Innerhalb von nur drei Minuten legte der Nasdaq 100 zeitweise rund 100 Punkte zu. Heiko nutzte die Dynamik, indem er neue Positionen erst dann ergänzte, wenn sich die vorherigen bereits positiv entwickelt hatten. Dadurch konnte er die bestehende Bewegung ausnutzen, ohne zusätzliche Positionen in einen laufenden Verlust hinein aufzubauen. Die zuvor entstandenen Verluste wurden auf diese Weise im weiteren Handelsverlauf nahezu vollständig aufgeholt. Ein weiterer kurzfristiger Long-Trade brachte anschließend ebenfalls einen kleinen Gewinn.



Andreas beobachtete diese Entwicklung mit einer anderen Perspektive. Nach einem Anstieg von mehr als 1.000 Punkten fiel es ihm schwer, noch auf die Long-Seite zu wechseln. Stattdessen suchte er nach einer möglichen Umkehrformation im Bereich um 28.600 Punkte. Da der Markt jedoch keine ausreichende Schwäche zeigte und immer neue Hochpunkte ausbildete, verzichtete er auf einen weiteren Short-Einstieg. Gerade dieser Verzicht war ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements. Wer in einer solchen Marktphase wiederholt gegen den Trend handelt, riskiert, durch die anhaltende Kaufdynamik mehrfach ausgestoppt zu werden.



Erst gegen Ende des Webinars zeigten sich erste Hinweise darauf, dass die unmittelbare Aufwärtsdynamik nachlassen könnte. Im Ein-Minuten-Chart wurden kurzfristige Tiefpunkte unterschritten, während im Fünf-Minuten-Chart eine zuvor intakte Struktur an Stabilität verlor. Damit rückte eine technische Korrektur wieder stärker in den Bereich des Möglichen. Heiko verwies darauf, dass dies zunächst ein Grund sei, neue Long-Positionen zurückhaltender zu beurteilen. Ein automatisches Short-Signal entstand daraus allerdings noch nicht.



Das Midterm-Livetrading verdeutlichte damit nicht nur die außergewöhnlichen Marktreaktionen auf ein politisches Ereignis, sondern auch die Bedeutung unterschiedlicher Handelsstrategien. Während Andreas einen kurzfristigen Rücksetzer im Nasdaq 100 erfolgreich für einen Short-Trade nutzte, konnte Heiko mit konsequentem Trendhandel und dem Aufstocken von Gewinnpositionen an der anschließenden Rally profitieren. Gleichzeitig wurden auch Fehltrades und Verluste offen gezeigt. Entscheidend war nicht, jede Marktbewegung vorherzusagen, sondern auf die tatsächlich entstehenden Signale zu reagieren und die eigene Handelsstrategie konsequent umzusetzen.



Für die kommenden Handelstage bleibt die weitere Entwicklung des Nasdaq 100 besonders interessant. Nach der außergewöhnlichen Erholung müssen die Käufer beweisen, dass die zurückgewonnenen Kursmarken nachhaltig verteidigt werden können. Gleichzeitig stehen weitere Quartalszahlen aus dem Technologiesektor und wichtige amerikanische Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Die Kombination aus neuen politischen Mehrheitsverhältnissen, einer dynamischen Berichtssaison und hoher Volatilität dürfte damit auch nach den Midterm-Wahlen zahlreiche Handelsmöglichkeiten eröffnen.



Bereits am Donnerstag blickt Heiko erneut auf die Wall Street Eröffnung im Rahmen des Trader´s Circle - schalte gern wieder ein und sei live interaktiv dabei:

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