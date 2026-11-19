Kostenloses Live Webinar heute um 18 Uhr – Teil 2 am 26 November 2026

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kostenlose Live-Webinare am 19. und 26. November 2026, jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr

Wie findet man Aktien mit dem größten Momentum? Wann lohnt sich ein Einstieg – und wann ist es Zeit, wieder auszusteigen? Der Momentum-Effekt gehört zu den wissenschaftlich am besten untersuchten Phänomenen an den Finanzmärkten. Doch wie lässt sich daraus eine regelbasierte und automatisierbare Handelsstrategie entwickeln?

Genau das zeigt Dr. Matthias Blankenberg-Teich, Geschäftsführer der LIT Algo Solutions GmbH und Experte für algorithmische Handelssysteme, in einer kostenlosen zweiteiligen Webinar-Reihe von WH SelfInvest.

Teil 1: Starke Aktien systematisch handeln – 19. November

Erfahren Sie, wie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Momentum-Effekt ein konkretes Handelsmodell entsteht. Im Mittelpunkt stehen die systematische Aktienauswahl, die optimale Haltedauer und die Integration eines Risikofilters.

Teil 2: Handelsstrategien automatisieren – 26. November

Von der Aktienauswahl bis zur automatischen Order: Anhand des LIT2Trade Connectors zeigt der Experte, wie Handelssignale, Positionsgrößenberechnung und Orderübermittlung automatisiert werden können.

Die Webinar-Reihe richtet sich an Anleger und Trader, die ihre Anlageentscheidungen auf klare Regeln stützen, emotionale Fehlentscheidungen reduzieren und ihren Zeitaufwand beim Handel verringern möchten.

Jetzt kostenlos anmelden und erfahren, wie Sie Momentum-Strategien entwickeln und automatisiert umsetzen können.





Weiterführende Informationen:

👉 Momentum-Trading: Der ausführliche Leitfaden zur Strategie

👉 In Momentum-Aktien investieren: Der Stock-Box-Service

👉 Aktuelles Momentum-Update: Diese KI- und Robotik-Aktien zeigen relative Stärke

👉 Aktien, Optionen und ETFs handeln mit WH SelfInvest





Risikohinweis

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