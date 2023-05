Monte dei Paschi di Siena profitiert von der Ankündigung des italienischen Finanzministeriums

Die Aktien der ältesten in Betrieb befindlichen Bank der Welt, der italienischen Monte dei Paschi di Siena (BMPS.IT), steigen um fast 4%, nachdem das italienische Schatzamt angekündigt hat, dass es beabsichtigt, fast 64% der Aktien der Bank abzustoßen. Es gibt jedoch eine Bedingung: Eine solche Option wird nur in Betracht gezogen, wenn sie finanziell vorteilhaft wäre und vorausgesetzt, dass jeder bedeutende neue Investor die Bank im Einklang mit dem nationalen Interesse Italiens führen würde.

Es sei daran erinnert, dass die bei der Rettung der Bank im Jahr 2017 gegenüber der Europäischen Union eingegangenen Verpflichtungen Italien zu einem eventuellen Weiterverkauf von Monte dei Paschi di Siena verpflichten. Die Regierung möchte, dass die Bank von einem der bestehenden italienischen Bankenkonglomerate wie UniCredit (UCG.IT) oder Banco BPM SpA (BAMI.IT) übernommen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt streiten diese Institute jedoch jegliches Interesse an einer möglichen Übernahme der BMPS ab. Premierministerin Giorgia Meloni hat wiederholt erklärt, dass die Privatisierung der MPS die Gründung mehrerer großer Bankkonzerne im Lande fördern solle.

Obwohl sich die Aktien der Bank bereits seit vielen Jahren in einem dynamischen Abwärtstrend befinden, scheinen die staatlichen Beihilfen und die durchgeführten Präventivpläne die Funktionsfähigkeit der Monte dei Paschi di Siena (BMPS.IT) zu unterstützen. Die Performance verbessert sich, was die Attraktivität des Unternehmens für künftige Fusionen und Übernahmen erhöhen könnte. Die jüngsten Quartalsergebnisse werden morgen vorgelegt. Quelle: Bloomberg

Heikin Ashi - Monte dei Paschi di Siena (BMPS.IT). Quelle: xStation 5

