Morgenticker (01.07.2022)

- Die Wall-Street-Indizes hatten gestern eine weitere schwache Sitzung. Der S&P 500 fiel um 0,88 %, der Dow Jones sank um 0,82 % und der Nasdaq brach um 1,33 % ein. Russell 2000 fiel um 0,66 %

- Der globale Aktienverkauf setzte sich während der asiatischen Sitzung fort. Nikkei fiel um 1,6 %, S&P/ASX 200 wurde um 0,1 % niedriger gehandelt und Kospi stürzte um 1,4 % ab. Indizes aus China wurden um 0,5-0,7 % niedriger gehandelt

- DAX-Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Cash-Session hin

- Eine weitere Verschlechterung der Marktstimmung wird durch den jüngsten Wert des BIP-Indikators der Atlanta Fed angeheizt, der nun auf einen Rückgang des US-BIP im zweiten Quartal 2022 hindeutet

- Die libysche National Oil Corporation sagte, dass die tägliche Ölförderung im Land um fast 1 Million Barrel niedriger sei. Die Exporte gingen um 865.000 bpd zurück

- Die ecuadorianische Regierung hat eine Einigung zur Beendigung der Proteste erzielt. Die Behörden hoffen, die Ölexportbeschränkungen bis zum 7. Juli aufzuheben

- Der chinesische PMI für das verarbeitende Gewerbe, private Caixin/Markit-Umfrage, stieg im Juni von 48,1 auf 51,7 (exp. 50,2). Das war der höchste Wert seit Mai 2021

Die japanische Arbeitslosenquote stieg im Mai von 2,5 auf 2,6 % (exp. 2,5 %).

Die neuseeländischen Baugenehmigungen gingen im Mai um 0,5 % im Monatsvergleich zurück (exp. -0,6 % im Monatsvergleich)

Kryptowährungen sprangen auf Gerüchte auf, dass die japanische Regulierungsbehörde Treuhandbanken erlauben könnte, Kryptowährungen zu verwalten. Bitcoin wird 3,5 % höher bei 19.400 $ gehandelt

Brent und WTI werden etwa 1 % niedriger gehandelt, während Gold um 0,5 % fällt

JPY und USD sind die Hauptwährungen mit der besten Performance, während AUD und NZD am stärksten hinterherhinken

AUDJPY, ein Devisenpaar, das oft als Risikobarometer angesehen wird, bricht heute ein. Das Paar stürzte unter das 38,2-%-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung und den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt (lila Linie, H4-Intervall) und testet nun die Unterstützungszone beim 50-%-Retracement im Bereich von 0,9200. Quelle: xStation5

