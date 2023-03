Morgenticker (03.03.2023)

Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handelstag nach einer Verlustserie mit einem Plus. Der S&P 500 gewann 0,76%, der Nasdaq legte 0,73% zu und der Dow Jones stieg um 1,05%. Der Russell 2000 legte um 0,22% zu.

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum wurden heute höher gehandelt. Der Nikkei stieg um 1,6%, der S&P/ASX 200 um 0,4%, der Kospi um 0,2% und der Nifty 50 um 1,5%. Die Indizes aus China wurden um bis zu 1,2% höher gehandelt.

Die DAX-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.

Das US-Handelsministerium hat seine “Entity List” um 37 Unternehmen erweitert, die unter anderem das chinesische und russische Militär unterstützen. Die Entity List umfasst Unternehmen, die nach Ansicht des US-Handelsministeriums ein Sicherheitsrisiko für die Vereinigten Staaten darstellen.

Bostic von der Fed sagt, dass eine Pause im US-Zinserhöhungszyklus in der Mitte oder im Spätsommer kommen könnte.

Waller von der Fed sieht die Möglichkeit, dass das FOMC die Zinssätze über 5,1-5,4% anhebt - zentrale Ansicht aus den Dezember-Projektionen.

Wunsch von der EZB sagte, dass die Bank eine Zinserhöhung auf bis zu 4% in Betracht ziehen könnte.

Morgan Stanley erwartet ein Zinshoch der EZB-Zinsen von 4%.

Der Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie in der japanischen Region Tokio verringerte sich im Februar von 4,3 auf 3,3% im Jahresvergleich (Erwartung 3,4%).

Die japanische Arbeitslosenquote sank von 2,5 auf 2,4% (Erwartung 2,5%).

Der chinesische Caixin PMI für Dienstleistungen stieg im Februar von 52,9 auf 55,0 (Erwartung 54,2).

Australische Wohnungsbaudarlehen fielen im Januar um 5,3% im Monatsvergleich (Erwartung -3,0%).

Kryptowährungen ziehen sich zurück, da Silvergate-Probleme den Markt unter Druck setzen. Bitcoin fällt um 4,6%, Ethereum wird um 5,0% niedriger gehandelt und Dogecoin bricht um über 6% ein.

Edelmetalle und Energierohstoffe notieren leicht im Plus.

AUD und GBP sind die Währungen mit der besten Performance, während USD und CHF am meisten nachgeben.

Die Besorgnis über den Zustand der Kryptobank Silvergate wächst und setzt die Kryptowährungen unter Druck. Bitcoin rutschte unter die 23.000-Dollar-Marke und fiel um über 4%. Quelle: xStation5 von XTB

