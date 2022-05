Morgenticker (03.05.2022)

- Feiertage in China, Japan, Indien, der Türkei und Polen

- Die Aktien in Hongkong sind nach einem Ruhetag stark gefallen. Die Aktien in den Vereinigten Staaten erholten sich gestern. Der Nasdaq stieg um bis zu 1,63%, der S&P 500 um 0,57% und der DJIA um 0,26%. Heute legen die Index-Futures der Wall Street vor der Eröffnung in Europa zu

- In Erwartung der US-Zinserhöhungen am Mittwoch verhalten sich die weltweiten Aktienmärkte uneinheitlich

- Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen durchbrachen die 3%-Marke. Die realen Renditen sind wieder über 0% gestiegen

- Die RBA hebt die Zinssätze stärker als erwartet an. Die Zinssätze wurden um 25 Basispunkte auf 0,35% angehoben. Erwartet worden war eine Anhebung von 0,1% auf 0,25%

- Die RBA beabsichtigt, alles zu tun, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen

- Die RBA beabsichtigt, die Zinssätze in den kommenden Monaten weiter anzuheben

- Moody's warnt vor einem möglichen Einbruch des asiatischen Aktienmarktes. Sie verweist auf Probleme mit der steigenden Inflation, Lieferkettenproblemen und der Unsicherheit über Covid

- China kündigte vergangene Woche an, chinesische Online-Unternehmen zu unterstützen, was die Bedenken hinsichtlich der strengen Regulierung des Sektors zerstreut. Gleichzeitig gab es Berichte, dass die chinesische Regierung einen Anteil von 1% an Chinas größten Technologieunternehmen erwerben und direkten Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen möchte

- Der Ölpreis legte gestern zum Tagesende zu und machte einen Großteil seiner Verluste wieder wett. Heute notiert er unverändert. Nach der Sitzung an der Wall Street wird das API einen Bericht über die Ölvorräte veröffentlichen

Gold setzt seine Abwärtsbewegung fort und testet am Morgen die Marke von 1.860 pro Unze. AUDUSD hat sich deutlich erholt, begrenzt aber seine Aufwärtsbewegung um die Hälfte vor dem Start in Europa. Quelle: xStation 5

