Morgenticker (05.05.2022)

- Das FOMC erhöhte den Zinssatz um 50 Basispunkte und kündigte den Beginn der quantitativen Straffung im Juni mit einem Tempo von 47,5 Mrd. USD pro Monat an. Das Tempo wird nach 3 Monaten auf 95 Mrd. USD erhöht

- Die US-Indizes erholten sich gestern, nachdem Powell Zinserhöhungen um 75 Basispunkte vorerst ausgeschlossen hatte. Der S&P 500 gewann 2,99%, der Dow Jones stieg um 2,81% und der Nasdaq um 3,19%. Der Russell 2000 sprang um 2,69% nach oben

- Die gute Stimmung setzte sich im asiatischen Handel fort, doch war die Liquidität aufgrund der Feiertage in Südkorea und Japan begrenzt. Der S&P/ASX 200 legte um 0,8 % zu, während die Indizes in China bis zu 1 % höher notierten

- Die DE30-Futures deuten auf eine deutlich höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin

- Jüngster Beweis dafür, wie schwierig die Gespräche sind: Die Vereinigten Staaten sagten, dass Vorbereitungen für eine Einigung mit dem Iran getroffen werden, aber auch, dass es keine Einigung gebe

- Die chinesische Armee sagte, sie werde die Marineübungen im Ostchinesischen Meer in der Nähe von Taiwan intensivieren

- Die brasilianische Zentralbank hat den Leitzins um 100 Basispunkte erhöht - im Einklang mit den Erwartungen

- Der chinesische PMI für den Dienstleistungssektor fiel im April von 42,0 auf 36,2 (Erwartung 40,1)

- Australische Baugenehmigungen waren im März um 18,5% im Monatsvergleich (Erwartung -12%)

- Der Ölpreis baut seine gestrigen Gewinne aus. Brent und WTI werden um 0,9% höher gehandelt, nachdem sie gestern um über 5% zugelegt hatten

- Edelmetalle werden höher gehandelt. Gold ist mit einem Plus von 1,1% der Spitzenreiter

- CAD und USD sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während GBP und AUD am meisten nachgeben

Powells Zusicherung, dass Zinserhöhungen um 75 Basispunkte nicht aktiv in Erwägung gezogen werden, reichte bei den US-Indizes für eine bullische Umkehr aus. Der Nasdaq 100 (US100) stieg gestern um über 3%, und diese Entwicklung setzte sich über Nacht fort. Der Index handelt weniger als 1% unter der Widerstandszone, die durch das 23,6%-Retracement der jüngsten Korrektur (Bereich 13.700 Punkte) markiert wird. Quelle: xStation 5

