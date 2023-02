Morgenticker (10.02.2023)

Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel niedriger. Der S&P 500 sank um 0,88%, der Dow Jones gab um 0,73% nach und der Nasdaq fiel um 1,02%. Der Russell 2000 sank um 1,40%.

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum wurden heute überwiegend niedriger gehandelt. Der Nikkei stieg um 0,26%, der S&P/ASX 200 fiel um 0,75%, der Nifty 50 gab um 0,25% nach und der Kospi legte um 0,66% zu. Die Indizes aus China wurden ebenfalls niedriger gehandelt.

Die Futures auf den DAX / DE30 deuten auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hin.

Nagel von der EZB sagte, dass entschlossene geldpolitische Maßnahmen notwendig seien, um das Risiko einer Entankerung der langfristigen Inflationserwartungen zu verringern.

Ukraine - schwerer Beschuss in Charkiw gemeldet.

BoJ-Gouverneur Kuroda sagte, die Vorteile der Lockerung seien größer als die Nebenwirkungen.

Amamiya von der BoJ sieht keine Notwendigkeit, die Steuerung der Renditekurve jetzt flexibler zu gestalten. Seiner Meinung nach ist es angemessen, die derzeitige ultralockere Geldpolitik beizubehalten.

Japanischer EPI im Januar bei 0,0% im Monatsvergleich (Erwartung 0,3%).

RBA korrigiert Prognosen für die Kerninflation nach oben und erwartet, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein werden.

Chinas Inflation stieg im Januar auf 2,1% gegenüber 1,8% im Dezember, verglichen mit den Marktprognosen von 2,2%.

Kryptowährungen handeln leicht höher und versuchen, die gestrigen starken Verluste auszugleichen. Bitcoin steigt um 0,3%, Ethereum legt um 0,7% zu.

Energierohstoffe gaben leicht nach, sowohl Brent als auch WTI wurden heute um mehr als 0,20% niedriger gehandelt.

Edelmetalle verlieren angesichts des stärkeren USD etwas an Boden. Gold legt um 0,2% zu, während Silber seine anfänglichen Verluste ausgleicht und unverändert gehandelt wird.

USD und CAD sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während EUR und AUD am stärksten nachgeben.

USDJPY prallte gestern von der lokalen Unterstützung bei 130,60 ab und bewegt sich heute nach dovishen Kommentaren von BoJ-Mitgliedern nach oben. Quelle: xStation5 von XTB

