Morgenticker (11.04.2022)

- Die asiatischen Indizes wurden zu Beginn der neuen Woche niedriger gehandelt. Der Nikkei fiel um 0,8%, der Kospi gab um 0,5% nach, und die chinesischen Indizes notierten bis zu 3% niedriger. Der S&P/ASX 200 schloss flach

- Die amerikanischen und europäischen Index-Futures notieren nach dem Wochenende niedriger

- Emmanuel Macron hat die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen mit 27,6% der Stimmen gewonnen. Er wird in der zweiten Runde am 24. April 2022 gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen (23,4%) antreten

- Jüngste Umfragen zeigen einen sehr geringen Abstand von 1-4% zwischen Macron und Le Pen im zweiten Wahlgang

- UK Times berichtet, dass Finnland im Juni einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen wird und Schweden kurz darauf folgen wird

- Die 10-jährige US-Anleiherendite ist zum ersten Mal seit der Zeit vor der Pandemie über 2,75% gestiegen

- Täglich werden neue Covid-Fälle in der von der Abriegelung betroffenen chinesischen Stadt Shanghai gemeldet. Es gibt Berichte über Lebensmittelknappheit in der Stadt sowie über weit verbreitete Proteste

- Der chinesische VPI stieg im März von 0,9% auf 1,5% (Erwartung 1,2%), während der EPI von 8,8 auf 8,3% (Erwartung 7,9%) fiel

- Die südkoreanischen Exporte stiegen in den ersten 10 Tagen des Aprils um 17,7% im Jahresvergleich (werktagsbereinigt). Halbleiterexporte stiegen um 14,2% im Jahresvergleich

- Der Ölpreis gibt zu Beginn der neuen Woche wieder nach. WTI fällt um 1,7% und wird knapp über 96 USD pro Barrel gehandelt, während Brent um 1,6% fällt und knapp unter 101 USD pro Barrel gehandelt wird

- Gold und Silber handeln unverändert, während Platin und Palladium zulegen

- GBP und USD entwickeln sich am besten, während JPY und CHF am meisten nachgeben

Der amtierende französische Präsident Macron konnte die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewinnen, erhielt aber nicht genügend Stimmen, um eine zweite Runde zu verhindern. Er wird am Sonntag, den 24. April, gegen die rechtsextreme Kandidatin Le Pen antreten. Mélenchon hat seine Wähler jedoch bereits gebeten, Le Pen nicht zu unterstützen. Quelle: BBC

