Morgenticker (13.01.2023)

Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel nach einem volatilen Verlauf höher. Der S&P 500 stieg um 0,34%, der Dow Jones und der Nasdaq legten jeweils um 0,64% zu und der Russell 2000 stieg um über 1,7%.

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum folgten dem Beispiel ihrer US-Pendants und wurden heute überwiegend höher gehandelt. Der S&P/ASX 200 gewann 0,6%, der Kospi stieg um 0,8%, der Nifty 50 legte um 0,2% zu und die Indizes aus China wurden um bis zu 1,2% höher gehandelt. Der Nikkei war mit einem Minus von 1,4% der Underperformer.

Die Futures auf den DAX / DE30 deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hin.

Bostic von der Fed sagte, dass er eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung unterstützen würde, wenn Wirtschaftsführer bestätigen, dass sich die Inflation verlangsame.

Laut Goldman Sachs hat der gestrige Bericht über den Verbraucherpreisindex in den USA dafür gesprochen, dass die Fed in den kommenden Sitzungen drei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen wird.

Mann von der BoE sagte, dass weitere Zinserhöhungen im Vereinigten Königreich bevorstehen, und sie sagte auch, dass sie sich noch keine Sorgen über eine mögliche Überstraffung mache.

Die Bank of Japan führte heute zwei außerplanmäßige Anleihekäufe durch, da die Rendite der 10-jährigen Anleihen über die obere Grenze des Zielbandes (0,5%) stieg.

Laut einem Bericht der Financial Times übernimmt China Minderheitsbeteiligungen an chinesischen Technologieunternehmen wie Alibaba Group Holding oder Tencent Holdings, um die Kontrolle über den heimischen Technologiesektor zu verstärken.

Xinhua berichtet, dass China einen Plan für Wohnungsmietkredite in Höhe von 100 Milliarden Yuan einführen und die Finanzierung für Qualitätsentwickler erhöhen wird, um den inländischen Immobilienmarkt zu stützen.

Chinesische Exporte in USD sind im Dezember um 9,9% gesunken (Erwartung -10,0%), während die Importe um 7,5% gesunken sind (Erwartung -9,8%).

Kryptowährungen werden gemischt gehandelt - mit einer bullischen Tendenz. Bitcoin fällt um 0,3%, Ethereum wird 0,9% niedriger gehandelt, Dogecoin gewinnt 0,7% und Solana gewinnt über 3%.

Energierohstoffe werden kaum verändert gehandelt - Brent und WTI notieren unverändert, während Erdgas leicht zurückfällt.

Edelmetalle werden heute überwiegend schwächer gehandelt - Silber fällt um 0,1%, Platin wird um 0,3% niedriger gehandelt und Gold bleibt unverändert.

JPY und AUD sind die am besten abschneidenden Hauptwährungen, während CHF und NZD am meisten nachgeben.

Der Nikkei (JAP225) war heute einer der asiatischen Indizes mit der schlechtesten Performance. Die unterdurchschnittliche Performance ist auf die Aufwertung des JPY zurückzuführen. Obwohl die Bank of Japan intervenierte, um die Anleiherenditen zu senken, zeigte die Situation, dass es ihr schwerfällt, die Kontrolle zu behalten. Der JAP225 strebt einen erneuten Test der Unterstützungszone bei 26.000 Punkten an, die als untere Grenze einer Handelsspanne fungiert. Quelle: xStation5 von XTB

