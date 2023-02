Morgenticker (21.02.2023)

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute gemischt gehandelt. Nikkei und S&P/ASX 200 fielen jeweils um 0,2%, Kospi und Nifty 50 legten um 0,1% zu, während die Indizes aus China überwiegend niedriger gehandelt wurden.

Die Futures auf den DAX / DE30 deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung heute hin.

Aus dem RBA-Protokoll geht hervor, dass die australischen Zentralbanker die Inflation als breiter und anhaltender einschätzen als erwartet. Das Dokument deutete auch stark darauf hin, dass eine Pause bei der Zinserhöhung auf der Sitzung im Februar keine Option sei.

Das neuseeländische Finanzministerium erklärte in einer Erklärung, dass der Wiederaufbau nach einem Wirbelsturm die neuseeländische Wirtschaft ankurbeln werde. Das Finanzministerium wies jedoch darauf hin, dass der Nachfrageschub den Inflationsdruck in der Wirtschaft erhöhen und die RBNZ veranlassen könnte, die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten.

BoJ-Gouverneur Kuroda erwartet eine Beschleunigung des Lohnwachstums in der japanischen Wirtschaft, da der Arbeitsmarkt “tighter” wird.

Der australische PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im Februar von 50,0 auf 50,1 an. Der Dienstleistungsindex stieg von 48,6 auf 49,2.

Der japanische PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel im Februar von 48,9 auf 47,4 (Erwartung 49,2).

Kryptowährungen werden gemischt gehandelt, wobei die wichtigsten Coins ordentliche Gewinne verbuchen. Bitcoin wird um 1% höher gehandelt, Ethereum gewinnt 0,6% und Dogecoin steigt um 0,4%.

Energierohstoffe werden uneinheitlich gehandelt - Brent fällt um 0,6%, WTI wird 0,9% niedriger gehandelt und die US-Erdgaspreise steigen um 0,3%.

Edelmetalle ziehen sich zurück, da der USD stärker wird - Gold wird 0,2% niedriger gehandelt, Silber fällt um 0,5% und Platin gibt um 0,7% nach.

USD und GBP sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während NZD und AUD am meisten nachgeben.

Trotz eines eher hawkishen RBA-Protokolls zieht der australische Dollar heute wieder an. AUDUSD ist eines der FX-Paare mit der schlechtesten Performance, da der USD im Aufwind ist. AUDUSD unternahm einen Versuch, wieder über die Zone auszubrechen, die durch den SMA50 (grüne Linie) und das 50%-Retracement der im April 2022 begonnenen Abwärtsbewegung markiert ist, scheiterte jedoch und es kam zu einem Pullback. Quelle: xStation5 von XTB

