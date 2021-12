Morgenticker (24.12.2021)

- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handelstag im Plus. Der Dow Jones kletterte um 0,55%, der S&P 500 stieg um 0,62% und der Nasdaq 100 legte um 0,85% zu.

- An den asiatischen Märkten herrschte heute ein gemischtes Stimmungsbild. Der S&P/ASX 200 stieg um 0,44%, der Kospi um 0,47% und der Hang Seng um 0,26%. Die chinesischen Indizes notieren jedoch niedriger.

- Einige wichtige Märkte in Europa sind geschlossen (z. B. der deutsche), während andere Märkte früher schließen werden.

- Kryptowährungen legten gestern zu, wobei Bitcoin um 3,7% stieg. Die wichtigste Kryptowährung wird heute Morgen unverändert knapp unter $51.000 gehandelt.

- Am Devisenmarkt gibt es keine größeren Bewegungen. Der EUR und der CHF legen gegenüber dem USD leicht zu, während der AUD, das GBP, der NZD und der CAD etwas niedriger gehandelt werden.

Bitcoin ist aus dem Abwärtstrendkanal ausgebrochen. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei $53.400, wo sich frühere Preisreaktionen befinden. Quelle: xStation 5



