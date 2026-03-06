Nasdaq 100 vor besonderen Wochen: Aufwärtstrend trifft auf SpaceX-IPO

Der Nasdaq 100 steht vor besonders spannenden Handelswochen: Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, doch rund um die Marke von 30.500 Punkten zeigen sich erste Warnsignale. Ein bärisches Engulfing mahnt zur Vorsicht, ohne den Trend bereits zu kippen. Entscheidend bleiben nun die charttechnischen Schlüsselmarken: Solange der Nasdaq-Future oberhalb von 29.763 Punkten auf 4-Stunden-Basis bleibt, behalten die Bullen die Kontrolle. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter etwa 29.500 Punkte würde das positive Bild ernsthaft infrage stellen.

Zusätzliche Spannung bringt der offiziell eingeleitete SpaceX-Börsengang. Das Unternehmen plant laut S-1 eine Notierung unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq und könnte damit eines der wichtigsten IPO-Ereignisse des Jahres werden. Für Anleger ist SpaceX längst mehr als Raumfahrt: Starlink liefert bereits starke operative Beiträge, während das KI-Geschäft hohe Investitionen und Bewertungsrisiken mit sich bringt. Genau diese Mischung aus Zukunftsfantasie, Kapitalbedarf und möglicher Indexrelevanz könnte in den kommenden Wochen für erhöhte Volatilität im Technologiesektor sorgen. Für Trader heißt das: Der Trend bleibt der Freund – aber Risikomanagement wird jetzt wichtiger denn je.

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