Nasdaq: Droht der EZB eine Lohn-Preisspirale? 🔴Die aktuelle Nasdaq-Analyse am 28.03.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Tradingideen

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Nasdaq sich zum einen ├╝ber der SMA20 (aktuell bei 12.450 Punkten) etablieren konnte. Auf der anderen Seite hat die Dynamik in den letzten Handelstagen deutlich nachgelassen. Den Bullen w├Ąre anzuraten, den Nasdaq jetzt m├Âglichst rasch weiter nach Norden zu schieben und ├╝ber der 13.000 Punkte Marke zu etablieren.

Aktuelle┬á Nasdaq Analyse ┬áam 28.03.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

R├╝ckblick: (21.03.2023 - 27.03.2023)

Der Nasdaq bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraum am Dienstagmorgen der letzten Handelswoche bei 12.709 Punkten und damit gut 734 Punkte ├╝ber dem Niveau am Dienstagmorgen der Vorwoche. Der Index konnte sich am Dienstag der letzten Handelswoche etwas erholen, gab im Rahmen des Fr├╝hhandels zu Mittwoch aber wieder moderat nach. Das Hoch im Betrachtungszeitraum wurde am Mittwochabend bei 13.081 Punkte formatiert. Diese Bewegung wurde im Nachgang dessen aber sofort wieder abverkauft. Es ging bis zum Handelsschluss unter die 12.700 Punkte. Die Bullen schafften es aber bereits am Donnerstag den Nasdaq wieder ├╝ber dieses Level zur├╝ckzuschieben. Es gelang im Nachgang ein erneutes ├ťberwinden der 13.000 Punkte, allerdings konnte sich der Index nicht ├╝ber dieser Marke festsetzen. Zum Wochenschluss gaben die Notierungen wieder moderat nach, zum Wochenbeginn zogen sie zun├Ąchst wieder an.

Das Hoch liegt im Betrachtungszeitraum liegt ├╝ber dem Niveau der Vorperiode und ├╝ber der 13.000 Punkte Marke. Das Tief liegt deutlich ├╝ber dem Level des letzten Betrachtungszeitraums. Der Wochenschluss lag erneut ├╝ber dem der Vorwoche. Einzig die Range war kleiner als in der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 13.071/73 Punkte Marke damit gerechnet, dass der Dax unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 13.085/87 Punkten anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R├╝cksetzer gingen mit dem Unterschreiten 12.689/87 Punkte Marke nicht ganz an unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 12.676/74 Punkten. Diese Marke wurde knapp verpasst.

Nasdaq - Wie k├Ânnte es weitergehen:

Nasdaq Widerst├Ąnde

12.841/54/60

12.959

13.213

13.744

Nasdaq Unterst├╝tzungen

12.765/29

12.523

12.450

12.370/40

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marke 12.955    und  12.763

Tagesschlussmarken 13.311  und 12.349

Break1 Bull (Wo-Schluss) (14.676)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (15.443)

Boxbereich 14.676 bis 10.313

Zyklische Bewegungen 2020 ÔÇô 2033

Boxbereich 16.754 bis 4.123

Range 16.754 bis 1.936

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Daily / H4 Chart:

DAILY

├ťbergeordnet hat sich unsere Einsch├Ątzung zum Tageschart nicht ver├Ąndert. Solange der Index per Tageschluss ├╝ber der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 12.340 Punkten) notiert, solange sind weitere Gewinne denkbar und m├Âglich. Diese h├Ątten die Perspektive ├╝bergeordnet bis an und ├╝ber die 13.100180 Punkte zu laufen. Dieses Szenario ist solange g├╝ltig wie der Nasdaq per Tagesschluss ├╝ber diesen beiden Durchschnittslinien notiert.

Sollten sich R├╝cksetzer einstellen, so h├Ątten diese die Perspektive bis in den Bereich der SMA20 bzw. bis an die SMA50 zu laufen. Bieten diese Linien aber im Zuge von R├╝cksetzern keinen ausreichenden Support, so k├Ânnten sich weitere Abgaben einstellen, die wieder an die SMA200 (aktuell bei 11.971 Punkten) gehen k├Ânnten. Sp├Ątestens hier sollten sich die Notierungen wieder stabilisieren und erholen. Geht es per Tagesschluss unter die SMA200 und wird dieser am Folgetag best├Ątigt, so w├╝rde sich das Tageschart merklich b├Ąrisch eintr├╝ben. Weitere, auch deutliche Abgaben, w├Ąren denkbar und m├Âglich.

Einordnung ├╝bergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im H4 Chart:

Im Chartbild ist erkennbar, dass sich der Nasdaq in den letzten Handelstagen immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 12.854 Punkte) stabilisieren und erholen konnte. Diese Durchschnittslinie wurde mehrmals angelaufen, der Nasdaq konnte sich immer wieder im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen.

Aus Bullensicht ist elementar, dass der Index wieder ├╝ber die SMA20 zu schieben und zu etablieren und im Nachgang nach M├Âglichkeit m├Âglichst rasch nach Norden zu bringen. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so k├Ânnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Anlaufziele erreichen k├Ânnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Gelingt dies aber nicht und wird die SMA20 als Unterst├╝tzung aufgegeben, so k├Ânnte es wieder in Richtung der SMA50 (aktuell bei 12.765 Punkte) gehen. Eintr├╝ben w├╝rde sich das Chartbild dann, wenn sich der Nasdaq unter der SMA50 etabliert, weitere Abgaben k├Ânnten sich anschlie├čen, die die Perspektive haben, ├╝bergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 12.370 Punkte) zu laufen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (H4): b├Ąrisch

Fazit: der Nasdaq muss unbedingt ├╝ber der 20-Tage-Linie im 4h Chart bleiben. Solange das gelingt, k├Ânnten sich weitere Aufw├Ąrtsbewegungen bis ├╝bergeordnet an die 13.100/180 Punkte einstellen. Geht es aber unter diese Durchschnittslinie, so k├Ânnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich Abgaben einstellen k├Ânnten, die bis an die 200-Tage-Linie bzw. an die 50-Tage-Linie gehen k├Ânnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Nasdaq Rahmenbedingungen:

Wir hatten schon vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht, dass wir in eine Lohn- Preisspirale laufen k├Ânnten. Nachdem die EZB die Inflation lange Zeit, aus unterschiedlichen Gr├╝nden vernachl├Ąssigt hat, konnte dies bis ├╝ber 10 % steigen. Aktuell liegt sie darunter, aber deutlich ├╝ber der Zielrate von 2%. Preistreiber waren zun├Ąchst die Energiekosten, mittlerweile hat die Inflation an Breite gewonnen. Insbesondere Lebensmittel sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Das f├╝hrt dazu, dass Arbeitnehmer den Kaufkraftverlust real erleben. Die Lohnforderungen der Gewerkschaften spiegeln wider, dass es zu nachhaltigen Lohn- und damit Kostensteigerungen kommen wird, um diese Verluste zu kompensieren. Diese Kostenbelastung wird an die Verbraucher weitergegeben, was in einer Spirale enden k├Ânnte.

Die h├Âheren L├Âhne werden dazu f├╝hren, dass sich die Inflation, in unseren Augen, fr├╝hestens Ende des Jahres sp├╝rbar unter 5% fallen wird. Bis dahin wird die EZB die Zinsen weiter erh├Âhen m├╝ssen, mit der Konsequenz, dass der Konsum und die Investitionen weiter leiden k├Ânnten.

Nasdaq - Einsch├Ątzung f├╝r die n├Ąchsten Handelstage:

Long Setups: der Index k├Ânnte zun├Ąchst versuchen sich ├╝ber der 12.820 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 12.828/30, bei 12.839/41, bei 12.852/54, bei 15.860/62, bei 12.871/73, bei 12.885/87 und dann bei 12.896/98 Punkten gehen. ├ťber der 12.896/98 Punkte Marke w├Ąren unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 12.909/11, bei 12.921/23, bei 12.935/37, bei 12.944/46, bei 12.959/61, bei 12.973/72, bei 12.981/83, bei 12.998/13.000, bei 13.010/12, bei 13.022/24 bzw. bei 13.036/38 Punkten zu finden. Kann sich der Index ├╝ber die 13.036/38 Punkte schieben, so k├Ânnte der Nasdaq unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 13.048/50, bei 13.061/63, bei 13.075/77, bei 13.085/87, bei 13.099/13.101, bei 13.112/14, bei 13.124/26, bei 13.139/41 bzw. bei 13.155/57 Punkte anlaufen.

Short Setups:┬ákann sich der Nasdaq nicht ├╝ber der 12.820 Punkte Marke halten, so k├Ânnte es weiter abw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 12.808/06, bei 12.791/89, bei 12.779/77, bei 12.766/64, bei 12.757/55, bei 12.743/41, bei 12.729/27, bei 12.718/16, bei 12.705/03 bzw. bei 12.690/88 Punkten gehen. Unter der 12.690/88 Punkte Marke der Nasdaq an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 12.678/76, bei 12.666/64, bei 12.654/52, bei 12.640/38, bei 12.624/22, bei 12.611/09, bei 12.595/93 und dann bei 12.585/83 Punkte laufen. Kommt es bei 12.585/83 Punkten zu keinen Erholungen, so k├Ânnte sich die Abw├Ąrtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere n├Ąchsten Anlaufziele w├Ąren bei 12.573/719, bei 12.559/57, bei 12.543/41, bei 12.528/26, bei 12.511/09, bei 12.490/88, bei 12.474/72, bei 12.461/59, bei 12.450/48, bei 12.436/34, bei 12.422/20 und dann bei 12.407/05 Punkten zu finden.

├ťbergeordnete erwartete Tendenz f├╝r den Zeitraum 28.03. - 03.04.2023: seitw├Ąrts / abw├Ąrts

