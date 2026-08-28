Nasdaq LIVE: So erhöhe ich meine Position – ohne zusätzliches Risiko!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie lässt sich eine laufende Position vergrößern, ohne gleichzeitig das ursprüngliche Trading-Risiko massiv hochzufahren? In diesem Trader-Circle zeigt Heiko live am Nasdaq, wie er bestehende Positionen bei dynamischen Marktbewegungen aufstockt und den Stop anschließend konsequent auf Break-even beziehungsweise in den Gewinnbereich nachzieht. Entscheidend bleibt dabei: Das Anfangsrisiko der ursprünglichen Position besteht weiterhin – erst danach wird das zusätzliche Risiko aktiv begrenzt.

Im Live-Trading wird die Strategie direkt in der Praxis umgesetzt: Entries werden aufgebaut, Positionsgrößen angepasst, Stops nachgezogen und Teilpositionen im laufenden Move wieder abgebaut. Gerade bei hoher Volatilität können sich so innerhalb weniger Minuten interessante Chancen ergeben – allerdings nur, wenn der Markt tatsächlich genügend Dynamik in eine Richtung entwickelt.

Dabei zeigt Heiko nicht nur die erfolgreichen Beispiele, sondern auch die Schwächen des Ansatzes: Seitwärtsphasen, Break-even-Ausstiege und zu wenig Momentum können die Strategie schnell ausbremsen. Umso wichtiger sind klare Regeln, konsequentes Risikomanagement und die Bereitschaft, einen Trade auch sofort wieder zu verlassen, wenn das Marktbild nicht mehr passt.

Zum Abschluss ordnet Heiko die Methode in einen professionelleren Trading-Kontext ein: Dynamisches Aufstocken bei gleichzeitig enger Risikokontrolle ist auch aus dem institutionellen Handel bekannt. Wie sich dieser Ansatz konkret auf Nasdaq-Trades übertragen lässt und warum Geschwindigkeit dabei eine entscheidende Rolle spielt, siehst du in diesem Video.

Der nächste Trader´s Circle wird am Dienstag zur DAX-Session um 10.00 Uhr stattfinden.

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Risikohinweis

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