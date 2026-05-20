Nasdaq Livetrading: Shakeout am Vorwochentief – kommt jetzt das Allzeithoch?



In diesem Nasdaq-Livetrading schauen wir uns die aktuelle Marktlage vom großen Bild bis in den kurzfristigen Chart an. Der Nasdaq hat im Wochenchart zunächst das Vorwochentief unterschritten, konnte sich anschließend aber wieder deutlich erholen. Genau daraus ergibt sich die zentrale Frage: War das ein klassischer Shakeout auf der Unterseite – oder fehlt dem Markt nach der starken Rally nun die Kraft für neue Hochs?

Besonders spannend ist die Situation, weil mit dem Fed-Protokoll um 20 Uhr und den Nvidia-Zahlen nachbörslich gleich zwei potenzielle Impulsgeber auf dem Programm standen. Im Tages- und Stundenchart analysieren wir, welche Bereiche jetzt entscheidend sind, warum das Vortageshoch eine wichtige Marke darstellt und weshalb hohe Ölpreise, steigende Zinsen und die übergeordnete Marktstruktur gemeinsam betrachtet werden müssen.

Im Livetrading zeigt sich dann direkt zur US-Eröffnung, wie fordernd die aktuelle Volatilität im Nasdaq ist. Nach einer zunächst schwachen Eröffnung entsteht kurzfristig ein Long-Setup, das aktiv gehandelt wird. Dabei geht es nicht nur um den Einstieg, sondern auch um das konkrete Trade Management mit Teilgewinn, Break-even-Stop und dem Ausstieg am Widerstand.

Das Video zeigt praxisnah, warum Scalping im Nasdaq klare Entscheidungen, angepasste Positionsgrößen und konsequentes Risikomanagement erfordert. Gleichzeitig wird deutlich, weshalb im kurzfristigen Trading nicht die eigene Meinung zählt, sondern das, was der Markt tatsächlich zeigt.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird am Donnerstag zur DAX-Session stattfinden. Melde Dich gern für den Donnerstag um 10:00 Uhr an, durch die Andreas führen wird.

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger





👉 Aktuelle Marktanalysen





👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



