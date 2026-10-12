Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!

Wochenausblick Börse vom 12102026

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.





Die internationalen Aktienmärkte haben eine ereignisreiche Handelswoche hinter sich. Während der Dax zwischenzeitlich unter Druck geriet und auf Wochensicht rund 0,6 Prozent verlor, konnten die großen US-Indizes ihre positive Entwicklung fortsetzen. Der Dow Jones gewann rund 0,9 Prozent, der Nasdaq Composite legte um etwa 0,6 Prozent zu. Besonders bemerkenswert waren die neuen Rekordstände an der technologielastigen Nasdaq, die trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen erreicht wurden. Damit bleibt die grundsätzliche Aufwärtstendenz an der Wall Street erhalten, auch wenn die zunehmenden Schwankungen zeigen, wie sensibel die Märkte inzwischen auf Nachrichten und veränderte Erwartungen reagieren.



Neue Impulse kamen über das Wochenende vom Ölmarkt. Meldungen über eine mögliche Entspannung bei russischen Energielieferungen und zusätzliche Diesel-Exporte sorgten zum Wochenstart für nachgebende Ölpreise. Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken im Nahen Osten hoch. Die Entwicklung ist für die Aktienmärkte besonders relevant, da hohe Energiepreise zuletzt die Inflationssorgen verstärkt und die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der US-Notenbank beeinflusst haben. Ein nachhaltiger Rückgang der Ölpreise könnte daher insbesondere konjunktursensiblen Unternehmen zugutekommen.

In der neuen Handelswoche richtet sich der Blick nun verstärkt auf die beginnende US-Quartalsberichtssaison. Traditionell eröffnen die großen amerikanischen Banken den Zahlenreigen. Bereits am Dienstag präsentieren unter anderem JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo ihre Ergebnisse. Am Mittwoch folgen Bank of America und Morgan Stanley. Neben den reinen Gewinn- und Umsatzzahlen dürften vor allem die Aussagen zur Kreditnachfrage, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Konsumverhalten der US-Amerikaner von Bedeutung sein.

Auch aus dem Technologiesektor stehen wichtige Unternehmenszahlen an. Mit ASML am Mittwoch und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) am Donnerstag berichten zwei zentrale Unternehmen der globalen Halbleiterindustrie. Ihre Geschäftsentwicklung liefert wichtige Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Chipbranche und die anhaltende Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern für künstliche Intelligenz. Gerade für den Nasdaq 100 könnten diese Ergebnisse neue Impulse liefern.

Parallel dazu stehen bedeutende Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Mittwoch werden die US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht, am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise. Beide Veröffentlichungen sind wichtige Gradmesser für die Inflationsentwicklung und könnten die Erwartungen an die nächsten geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve verändern. Besonders nach den jüngsten Bewegungen am Energiemarkt dürfte genau beobachtet werden, ob sich der Preisdruck weiter verstärkt oder erste Entspannungssignale erkennbar werden.

Im zweiten Teil unseres Wochenausblicks widmen wir uns wieder der Charttechnik ausgewählter Einzelaktien. Mit Nvidia und Intel stehen zunächst zwei Unternehmen aus der Halbleiterbranche im Mittelpunkt, deren Ausgangssituationen kaum unterschiedlicher sein könnten. Während Nvidia weiterhin zu den wichtigsten Profiteuren des KI-Booms zählt und mit seinen leistungsfähigen Chips eine zentrale Rolle beim Ausbau moderner Rechenzentren spielt, arbeitet Intel an einer umfassenden Neuausrichtung seines Geschäftsmodells. Beide Aktien betrachte ich hinsichtlich ihrer aktuellen Trends sowie wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Mit MercadoLibre analysieren wir anschließend einen der führenden E-Commerce- und Finanztechnologieanbieter Lateinamerikas. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Digitalisierung des Handels und des Zahlungsverkehrs in der Region. Komplettiert wird der Blick auf die Technologiebranche durch T-Mobile US, einen der größten Mobilfunkanbieter der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen setzt auf den weiteren Ausbau seiner 5G-Netzinfrastruktur, steigende Kundenzahlen und zusätzliche Wachstumschancen durch digitale Dienstleistungen. Dabei ist insbesondere interessant, wie sich die vergleichsweise defensive Ausrichtung des Telekommunikationsgeschäfts in der aktuellen Kursentwicklung widerspiegelt. Immerhin hatte SpaceX mit Starlink erst am Freitag angekündigt, in den gleichen Markt einsteigen zu wollen. Dies sorgte für einen Kursrutsch.

Mit Walmart betrachten wir zudem einen der weltweit größten Einzelhandelskonzerne. Gerade mit Blick auf die anstehenden US-Inflationsdaten ist die Entwicklung des Unternehmens interessant, da Kaufkraft, Konsumverhalten und Preisentwicklung wichtige Einflussfaktoren für den Einzelhandel darstellen.

Anhand dieser fünf Aktien zeigen wir, welche charttechnischen Signale aktuell von Bedeutung sind, wo sich mögliche Unterstützungen und Widerstände befinden und welche Szenarien sich für die kommenden Handelstage ableiten lassen. Damit verbinden wir den makroökonomischen Wochenausblick mit konkreten Aktienanalysen und einer Einschätzung der aktuellen Marktsituation. Sei gerne wieder am kommenden Montag dabei und bring Deine Wunsch-Aktien zur Analyse mit!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





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