Nasdaq Scalping live: Vom Rücksetzer zur Rallye – neues Allzeithoch?

Im heutigen Nasdaq Scalping live steht wieder einmal die Frage im Mittelpunkt, ob der Markt nach dem Rücksetzer direkt zurück in Richtung Rallye-Modus schaltet. Der Nasdaq notiert weiterhin nahe am Allzeithoch, die letzten Handelstage waren von Stärke geprägt – doch gerade nach mehreren grünen Tagen wird jeder Widerstandsbereich besonders spannend. Im Livetrading schauen wir deshalb genau auf die Struktur im Chart, mögliche Reaktionszonen und die Frage: Wird der Rücksetzer gekauft oder kippt die Bewegung kurzfristig?

Im Fokus steht dabei das Zusammenspiel aus Widerstand, Unterstützung und kurzfristiger Marktstruktur. Nach dem Start in den US-Handel zeigt sich zunächst Druck auf der Unterseite, bevor sich erneut ein mögliches V-Reversal entwickelt. Genau solche Situationen sind im Scalping besonders interessant, weil sie schnelle Entscheidungen, sauberes Risikomanagement und ein gutes Lesen der Kerzenstruktur erfordern.

Ein zentrales Thema der Session ist der bekannte Turnaround Tuesday: Erst Schwäche, dann dynamische Erholung. Anhand des Live-Charts wird erklärt, worauf es bei einem solchen Setup ankommt, wo späte Einstiege möglich sind, wie Teilverkäufe geplant werden können und warum alte Hochs oder Widerstandsbereiche sinnvolle Zielzonen darstellen. Gleichzeitig zeigt die Session auch, wie schnell der Nasdaq Trader ausstoppen kann – selbst wenn die Grundidee später aufgeht.

Neben dem konkreten Trade geht es auch um wichtige Trading-Grundlagen: Warum Verlustkontrolle entscheidender ist als der perfekte Einstieg, weshalb Indikatoren im kurzfristigen Trading oft zu langsam sein können und warum Disziplin im Scalping über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wer den Nasdaq aktiv handelt oder besser verstehen möchte, wie ein erfahrener Trader Marktstruktur, Risiko und Setups im Live-Markt einordnet, bekommt in dieser Aufzeichnung viele praxisnahe Einblicke.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird wieder zur DAX-Session am Mittwoch um 10:00 Uhr stattfinden. Melde Dich hierzu an und sei interaktiv live dabei:

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