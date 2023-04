Nasdaq: tägliche Prognose vom 11.04.2023 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinsch├Ątzung zum US Aktienindex Nasdaq┬áf├╝r Montag, den 11.04.2023 - DAYTRADING

Nasdaq R├╝ckblick:

Der Nasdaq notierte Donnerstagmorgen im Bereich der 13.029 Punkte. Es ging am Donnerstag bis zum Nachmittag ├╝bergeordnet in einer Box seitw├Ąrts. Erst nachdem am Nachmittag, mit Aufnahme des offiziellen Handels, das TT formatiert wurde zogen die Notierungen merklich an. Es ging im Zuge dessen bis an und ├╝ber die 15.150 Punkte, ├╝ber dieser Marke wurde auch der Tagesschluss markiert wurde. Im Rahmen des Fr├╝hhandels konnte sich der Index wieder ├╝ber die 13.100 Punkte Marke schieben.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 13.175/78 Punkte Marke damit gerechnet, dass Nasdaq an unser n├Ąchstes Anlaufziel bei 13.191/93 Punkte laufen k├Ânnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde minimal verfehlt, das Setup hat damit fast optimal gegriffen. Die R├╝cksetzer gingen auf der Unterseite mit dem Unterschreiten der 12.967/65 Punkte Marke ebenfalls nicht ganz an unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 12.953/51 Punkten. Auch diese Marke wurde minimal verfehlt.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte Donnerstagmorgen unter der SMA20 (aktuell bei 13.126 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index zun├Ąchst erfolglos versucht hat sich ├╝ber diese Linie zu schieben. Erst nach einem R├╝cksetzer unter die SMA200 (aktuell bei 13.123 Punkten) gelang am Nachmittag der Move ├╝ber die SMA20 als auch ├╝ber die SMA50 (aktuell bei 13.143 Punkten), ├╝ber der sich der Index dann auch festsetzen konnte. Zu Wochenbeginn ging es zun├Ąchst wieder unter alle drei Durchschnittslinien, im Zuge einer V-Formation aber gleich wieder ├╝ber alle Linien zur├╝ck.

Wesentlich wird sein, ob es der Index es schafft, sich per Stundenschluss wieder ├╝ber der SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es direkt weiter aufw├Ąrts gehen. Anlaufbereiche k├Ânnten die 13.240/50 und dann die 13.310/30 Punkte sein.

Sollte es per Stundenschluss aber wieder unter die SMA200 gehen, so k├Ânnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k├Ânnten, die die Perspektive haben, bis an die 12.800/780 Punkte zu laufen.

Einsch├Ątzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chartbild ist erkennbar, dass sich der Nasdaq von der SMA20 (aktuell bei 13.115 Punkten) an die SMA50 (aktuell bei 13.142 Punkten) geschoben hat, sich im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie aber wieder erholen und an die SMA20 laufen konnte. Zu Wochenbeginn konnte der Nasdaq sich sowohl ├╝ber die SMA20 als auch ├╝ber die SMA50 schieben.

Wesentlich wird sein, ob es der Nasdaq es schafft, sich ├╝ber die SMA20 / SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte sich die Aufw├Ąrtsbewegung weiter fortsetzen.

Misslingt der Move aber und etabliert sich der Index unter der SMA20, so k├Ânnten sich weitere Abgaben einstellen, die ├╝bergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 12.565 Punkten) gehen k├Ânnten.

Einsch├Ątzung ├╝bergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral / bullisch

Nasdaq - Ausblick f├╝r heute:

Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 13.165 Punkte und notiert damit gut 136 Punkte ├╝ber dem Niveau von Donnerstagmorgen.

Long Setup: der Index k├Ânnte zun├Ąchst versuchen sich ├╝ber der 13.165 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 13.167/69, bei 13.175/77, bei 13.191/93, bei 13.202/04 und dann bei 13.218/20 Punkten gehen. ├ťber der 13.218/20 Punkte Marke w├Ąren unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 13.231/33, bei 13.242/44, bei 13.255/57, bei 13.268/70, bei 13.281/83, bei 13.294/96, bei 13.310/12, bei 13.319/21, bei 13.332/34, bei 13.343/45 bzw. bei 13.356/58 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht ├╝ber der 13.165 Punkte Marke halten, so k├Ânnte es weiter abw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 13.154/52, bei 13.143/41, bei 13.136/34, bei 13.127/25, bei 13.119/17, bei 13.110/08, bei 13.096/94, bei 13.080/78, bei 13.069/67 und dann bei 13.056/54 Punkten gehen. Unter der 13.056/54 Punkte Marke w├Ąren unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 13.045/43, bei 13.035/33, bei 13.025/23, bei 13.015/13, bei 13.002/00, bei 12.989/87, bei 12.978/76, bei 12.964/62, bei 12.953/51, bei 12.940/38, bei 12.925/23, bei 12.911/09 und dann bei 12.904/02 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerst├Ąnde

13.177

13.242

13.313/32

Nasdaq Unterst├╝tzungen

13.143/42/26/23/15

12.962

12.565/50

12.489

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitw├Ąrts / aufw├Ąrts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

Diese Einsch├Ątzung ist immer in Bezug auf die Vorb├Ârse zu sehen.

13.242 Punkte / 13.312 Punkte bis 13.109 Punkte / 13.013 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quellen: xStation5 von XTB

 

WELTWEITE INDIZES HANDELN MIT XTB

Besonders niedrige Spreads  in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

 in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders pr├Ązise Kursstellung & Charting , basierend auf den┬áIndex-Futures

, basierend auf den Index-Futures Mehr zum Indexhandel bei XTB hier

Offenlegung gem├Ą├č ┬ž 80 WpHG zwecks m├Âglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver├Âffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch├Ątzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed├╝rfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver├Âffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm├Ąrkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm├Ąrkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k├Ânnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f├╝r Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver├Âffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.