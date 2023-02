NATGAS fällt trotz Abkühlungsprognosen 🔴 Flash-Analyse und Prognose zum Gasmarkt, 13.02.23

NATGAS Flash-Analyse & Prognose, 13.02.23

Die jüngsten Temperaturprognosen für die USA deuten darauf hin, dass eine etwas kältere Periode bevorsteht, was theoretisch zu höheren Gaspreisen beitragen sollte. Wie wir jedoch in der heutigen Sitzung sehen können, wird NATGAS mit deutlich gefallenen Kursen gehandelt. Im Extrem betrugen die Verluste heute bis zu 6%; derzeit sind sie auf etwa 4% etwas weniger stark gefallen.

Die US-Temperaturprognosen für die nächsten 8-14 Tage deuten auf eine Abkühlung hin. Quelle: Bloomberg

Betrachtet man aus technischer Sicht den NATGAS-Chart im H4-Intervall, so befindet sich der Wert seit geraumer Zeit in einem Abwärtstrend. Im Moment gibt es keine Signale, die auf einen Stimmungsumschwung hindeuten. Der kurzfristige Schlüssel scheint der lila markierte EMA50-Durchschnitt zu sein, von dem der Kurs in der Vergangenheit mehrfach abgeprallt ist. Trotz der deutlichen Abflachung des Abwärtstrends bleibt der Abwärtstrend bestehen, solange der Durchschnitt nicht durchbrochen wird.

NATGAS H4-Intervall. Quelle: xStation5 von XTB

