??NATGAS stürzt stark ab?

Der NATGAS-Preis stürzte um über 19,0% ab, nachdem Freeport LNG sagte, es hoffe auf einen „teilweisen“ Neustart in 90 Tagen und dass der vollständige Betrieb erst Ende 2022 wieder aufgenommen wird. Erste Berichte deuteten darauf hin, dass das Freeport LNG Terminal drei Wochen lang geschlossen sein würde, nachdem eine „Explosion“ letzte Woche die große Exportanlage geschlossen hatte, was das Risiko einer Gasknappheit in Europa erhöhte.

Es sei jedoch daran erinnert, dass die lokale Gasnachfrage in den USA für diese Jahreszeit, die mit der Hitzewelle zusammenhängt, außergewöhnlich hoch ist. Die Nachfrage könnte letzte Woche bis zu 90 Milliarden Kubikfuß pro Tag betragen haben, bei einer Produktion von 95 bis 97 Milliarden Kubikfuß. Wettervorhersagen deuten darauf hin, dass die heißen Temperaturen in den Staaten des Mittleren Westens und Südostens anhalten werden.

NATGAS – Mit Blick auf den H4-Chart hat die aktuelle Abwärtsbewegung die Korrektur von Anfang Mai eingeholt. Das Niveau von 7,105 bleibt eine wichtige kurzfristige Unterstützung. Wenn diese bricht, könnte sich der Ausverkauf in Richtung der nächsten Zone bei 6,42 bewegen. Andererseits ist im Falle einer Reaktion von der Nachfrageseite eine Rückkehr in die 8er-Zone möglich – dieser Bereich sollte als der nächste größere Widerstand behandelt werden. Quelle: xStation 5

