NVIDIA im Aktiencheck: 65 von 100 Punkten – wie gut ist Ihre Aktie wirklich?

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NVIDIA Tesla Apple oder Siemens Ist Ihre Lieblingsaktie tatsächlich so attraktiv wie es die Schlagzeilen vermuten lassen Mit dem kostenlosen 360° Aktienreport von WH SelfInvest können Anleger ihre Wunschaktie aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren lassen – von fundamentalen Kennzahlen über technische Indikatoren bis hin zu Analystenmeinungen Und das in wenigen Minuten

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An der Börse gibt es unzählige Meinungen. Während einige Analysten steigende Kurse erwarten, warnen andere vor überzogenen Bewertungen oder nachlassendem Wachstum. Doch welche Informationen sind wirklich entscheidend? Und wie lassen sich Chancen und Risiken einer Aktie möglichst objektiv beurteilen?

Genau hier setzt der kostenlose 360°-Aktienreport von WH SelfInvest an. Statt sich mühsam durch Unternehmenskennzahlen, Kurscharts und Analystenstudien zu arbeiten, erhalten Anleger einen umfangreichen Bericht, der die wichtigsten Informationen strukturiert zusammenführt und verständlich erläutert.

NVIDIA als Beispiel: Wie funktioniert der 360°-Aktienreport?

Wie das konkret aussieht, zeigt unser kurzes Video am Beispiel des KI-Chipgiganten NVIDIA. Der gezeigte Report vom 12. November 2026 erreicht einen Gesamtscore von 65 von 100 Punkten und verdeutlicht, wie die unterschiedlichen Analysebausteine zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt werden.

Mehr als nur ein Aktienchart

Der 360°-Aktienreport geht deutlich über eine einfache Darstellung der Kursentwicklung hinaus. Er umfasst unter anderem das Geschäftsmodell, wichtige Finanzkennzahlen, Umsatz- und Gewinnentwicklung, Unternehmensbewertung, Analystenempfehlungen, individuelle Risikofaktoren sowie technische Indikatoren wie RSI und MACD.

Besonders interessant ist die Gesamtbewertung auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Dabei fließen fundamentale Faktoren, Charttechnik, Analystenmeinungen und Momentum in eine nachvollziehbare Bewertung ein. Anleger können damit unterschiedliche Aspekte ihrer Wunschaktie besser einordnen und sich ein umfassenderes Bild verschaffen.

Der Report liefert damit nicht nur Zahlen, sondern erläutert auch, welche Chancen und Risiken sich aus den untersuchten Faktoren ergeben. Die erläuternden Texte werden KI-gestützt erstellt; der Gesamtscore basiert auf festgelegten Berechnungen.

Kostenlos, unkompliziert und in wenigen Minuten verfügbar

Das Beste daran: Für die Anforderung des Reports ist weder ein Depot noch ein Trading-Konto bei WH SelfInvest erforderlich.

Einfach die gewünschte Aktie über den Unternehmensnamen oder das Börsenkürzel auswählen, die erforderlichen Kontaktdaten eingeben und den Report anfordern. Die Analyse wird anschließend per E-Mail zugestellt – in der Regel innerhalb von etwa vier Minuten.

Welche Aktie möchten Sie genauer unter die Lupe nehmen?

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.