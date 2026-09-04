NVIDIA kauft Hugging Face: Beginnt jetzt die nächste Stufe der KI-Dominanz?

NVIDIA liefert derzeit Schlagzeilen im Wochentakt – doch die jüngste Nachricht könnte weit über ein weiteres starkes Quartal hinausgehen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

NVIDIA liefert derzeit Schlagzeilen im Wochentakt – doch die jüngste Nachricht könnte weit über ein weiteres starkes Quartal hinausgehen: Der KI-Chipgigant übernimmt die Entwicklerplattform Hugging Face für rund 12,9 Milliarden US-Dollar. Damit greift NVIDIA nach einem der wichtigsten Knotenpunkte der weltweiten KI-Entwicklung. Mehr als 18 Millionen Entwickler und über 200.000 Unternehmen nutzen Hugging Face, um KI-Modelle, Datensätze und Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen. NVIDIA kauft damit nicht einfach nur ein Softwareunternehmen, sondern sichert sich einen direkten Zugang zu den Entwicklern, die über die nächste Generation von KI-Anwendungen entscheiden.

Die Übernahme trifft auf ein ohnehin außergewöhnliches operatives Momentum. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte NVIDIA den Umsatz um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar. Allein das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 117 Prozent auf 89 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal stellt das Management bereits rund 108 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht – und berücksichtigt dabei weiterhin keine Erlöse mit Rechenzentrumschips aus China. Gleichzeitig geht die neue Vera-Rubin-Plattform in die Massenproduktion, während AWS in den Jahren 2027 und 2028 zwei Millionen zusätzliche NVIDIA-GPUs einsetzen will. Der KI-Infrastrukturausbau scheint damit noch lange nicht an seinem Höhepunkt angekommen zu sein.

Mit Hugging Face erweitert NVIDIA seinen Einfluss nun entscheidend über Chips, Netzwerke und Rechenzentren hinaus. Die Plattform beherbergt Millionen offener KI-Modelle und gilt als eine Art „GitHub der künstlichen Intelligenz“. NVIDIA positioniert sich damit noch stärker als Full-Stack-Anbieter – von der GPU über CPUs, NVLink und CUDA bis zur Entwicklung und Verteilung von KI-Modellen. Parallel vertiefte der Konzern in dieser Woche seine Zusammenarbeit mit MediaTek und investierte 3,5 Milliarden US-Dollar in Wandelanleihen des Chipherstellers. Die Kooperation reicht von maßgeschneiderten KI-Beschleunigern für Rechenzentren über lokale KI-PCs bis zu intelligenten Fahrzeugplattformen. NVIDIA versucht damit, die gesamte Wertschöpfungskette der KI zu besetzen.

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