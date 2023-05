⛽ Ölpreis fällt um 3% auf ein 2-Monats-Tief

Medienberichte deuten auf Missverständnisse innerhalb des OPEC+-Kartells hin, genauer gesagt auf Missverständnisse zwischen Saudi-Arabien und Russland. Trotz des derzeitigen Rückgangs der Rohölpreise wird es jedoch immer wahrscheinlicher, dass die OPEC+ bei einem Treffen in der nächsten Woche beschließen wird, die Produktion unverändert zu lassen, wobei Russland sich vehement gegen weitere Produktionskürzungen ausspricht.

Abgesehen davon weisen die chinesischen PMI-Daten für Mai, die heute veröffentlicht wurden, darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung nach der Wiedereröffnung nach der Pandemie im Land langsam verläuft. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel sogar tiefer unter die Marke von 50, was auf eine Rezession in diesem Sektor hindeutet.

Nicht zuletzt wertet der US-Dollar trotz der Einigung über die US-Schuldengrenze auf, was Druck auf Rohstoffe, einschließlich Öl, ausübt.

Brent (OIL) fällt um über 3% und notiert auf dem niedrigsten Stand seit über 2 Monaten! Quelle: xStation5 von XTB

