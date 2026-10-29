OptionDays 2026: 15 Vorträge, 2 Tage, 0 € – diese Experten sollten Sie kennen!

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vom Prämienhandel über die Absicherung von Depots bis zur Automatisierung: Am 30. und 31. Oktober zeigen erfahrene Referenten live, wie unterschiedlich sich Optionen einsetzen lassen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Warum laufen manche Optionspositionen trotz einer guten Marktidee ins Minus? Wann sind Optionsprämien tatsächlich attraktiv – und wann ist das Risiko zu hoch? Und welche Strategien passen zum eigenen Depot? Antworten auf solche Fragen stehen bei den OptionDays 2026 im Mittelpunkt.

Am Freitag, 30. Oktober, und Samstag, 31. Oktober, erwarten Sie 15 Live-Vorträge mit bekannten Tradern, Coaches und Marktexperten. Das zweitägige Online-Event wird von WH SelfInvest unterstützt und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Optionshändler. Sie können gezielt die Vorträge auswählen, die für Sie relevant sind – ohne Anreise und ohne Teilnahmegebühr.

👉 Jetzt kostenlos anmelden: OptionDays 2026 – zur Anmeldung

Diese fünf Themen machen die OptionDays besonders spannend

1. Optionsprämien: Welche Strategien eignen sich für das Depot?

Wie funktionieren Short Puts, Covered Calls und Stillhalter-Strategien in der Praxis? Andrei Anissimov und Emil Jusifov beschäftigen sich mit dem Verkauf von Optionen und der Vereinnahmung von Prämien. Olaf Lieser stellt den Poor Man’s Covered Call vor, der eine länger laufende Kaufoption mit dem Verkauf kürzer laufender Calls kombiniert. Fritz Gerhager zeigt am Samstag, wie auch Einsteiger Optionen als Ergänzung eines bestehenden Portfolios kennenlernen können.

Wichtig dabei: Eine vereinnahmte Prämie ist kein garantierter Gewinn. Gerade bei verkauften Optionen können Verluste die Prämie erheblich übersteigen.

2. Wenn ein Trade schiefläuft: Reparieren oder aussteigen?

Eine Position liegt im Minus – was jetzt? Joachim Schrader erläutert, wann es sinnvoll sein kann, Optionspositionen anzupassen oder zu rollen, und wann ein klarer Ausstieg die bessere Wahl ist.

Markus Herfert eröffnet das Event mit fortgeschrittenen Einkommens-Strategien, darunter Volatilitäts-Trading, Futures-Optionen und Depotabsicherung. Er hat außerdem Einblicke in Echtgeld-Depots angekündigt.

3. Volatilität und Gamma: Was steckt hinter den Optionspreisen?

Prof. Dr. Kai Oberländer geht der Frage nach, warum manche Optionen wirklich teuer sind und andere nur so wirken. Reiner Hofmann vertieft am Samstag den Zusammenhang von Optionsprämie, Laufzeit, Skew und Gamma-Risiko.

Christine Romar und B. Feingold erklären, wie Gamma Exposure (GEX) einen zusätzlichen Blick auf Marktbewegungen und die Absicherung von Market Makern ermöglicht.

4. Regeln statt Bauchgefühl: Analyse und Automatisierung

Birger Schäfermeier erläutert, warum die Marktlage darüber entscheidet, ob er Optionen einsetzt. Mario Steinrücken zeigt, wie das Volume Profile bei der Einschätzung von Marktphasen helfen kann.

Sebastian Legrand demonstriert, wie sich ein regelbasierter Optionshandel in der OptionsApp 2.0 automatisieren lässt. Thorsten Eberhart richtet seinen Blick auf die praktische Umsetzung und das Risikomanagement.

5. Steuern und echte Trader-Erfahrungen

Auch die oft unterschätzte steuerliche Seite kommt nicht zu kurz: Der frühere Finanzbeamte Oliver Stöhring behandelt die Besteuerung von Aktien und Termingeschäften in Deutschland.

Im Interview berichtet Matthias Plass über seinen Weg vom jungen Aktienanleger zum selbstständigen Eigenhändler – einschließlich Rückschlägen, Disziplin und Erfahrungen aus dem Börsenalltag.

Das vollständige Programm am 30. und 31. Oktober

Alle Uhrzeiten beziehen sich auf Deutschland, Österreich und Luxemburg. Jeder Programmpunkt ist für eine Stunde angesetzt.

Freitag, 30. Oktober 2026

Uhrzeit Referent Thema 09:00 Markus Herfert Fortgeschrittene Einkommens-Strategien mit Optionen 10:00 Joachim Schrader Reparatur-Strategie für Optionen 11:00 Olaf Lieser Die Poor Man’s Covered Call Optionsstrategie 12:00 Prof. Dr. Kai Oberländer Warum sind manche Optionen wirklich teuer? 13:00 Oliver Stöhring Besteuerung von Aktien und Termingeschäften 14:00 Christine Romar & B. Feingold Gamma verstehen, Märkte lesen: GEX in der Praxis 15:00 Andrei Anissimov Strategien der Stillhalter 16:00 Thorsten Eberhart Optionshandel in der Praxis verstehen 17:00 Emil Jusifov Stillhalter-Strategien meistern

Samstag, 31. Oktober 2026

Uhrzeit Referent Thema 10:00 Birger Schäfermeier Optionen und Strategien je nach Marktlage 11:00 Fritz Gerhager Optionen als Portfolio-Ergänzung für Anfänger 12:00 Matthias Plass Interview: Mit 14 an die Börse 13:00 Mario Steinrücken Volume Profile verstehen 14:00 Sebastian Legrand Optionsstrategien automatisch handeln 15:00 Reiner Hofmann Hohe Volatilität allein ist noch kein Edge

Welche Vorträge sollten Sie sich vormerken?

Für Einsteiger: Fritz Gerhager am Samstag um 11 Uhr und Thorsten Eberhart am Freitag um 16 Uhr vermitteln besonders praxisnahe Zugänge zum Optionshandel.

Für Aktienanleger: Andrei Anissimov, Emil Jusifov und Olaf Lieser behandeln verschiedene Prämien- und Covered-Call-Ansätze. Oliver Stöhring beleuchtet den deutschen Steuerrahmen.

Für erfahrene Optionshändler: Markus Herfert, Joachim Schrader, die beiden EdgeSeeker-Sessions sowie der GEX-Vortrag mit Christine Romar und B. Feingold gehen stärker in die Tiefe.

Für systematische Trader: Birger Schäfermeier, Mario Steinrücken und Sebastian Legrand befassen sich mit Marktlage, Analyse und regelbasierter Ausführung.

So sichern Sie sich die kostenlose Teilnahme

Die Anmeldung erfolgt über GoToWebinar. Nach der Registrierung erhalten Sie die nötigen Zugangsinformationen für die Teilnahme per E-Mail. Sie müssen nicht das gesamte Event verfolgen: Suchen Sie sich einfach die Vorträge aus, die zu Ihrem Interesse und Erfahrungsstand passen.

Freitag, 30. Oktober, 9–18 Uhr

Samstag, 31. Oktober, 10–16 Uhr

Online und vollständig kostenlos

👉 Jetzt kostenlos für die OptionDays 2026 anmelden

Tipp: Tragen Sie Ihre Wunschvorträge direkt in den Kalender ein. Laut Veranstalter erhalten registrierte Interessenten im Nachgang zudem Informationen zu Aufzeichnungen. Wer konkrete Fragen stellen oder live dabei sein möchte, sollte die entsprechenden Termine dennoch einplanen.

Fazit: Zwei Tage voller Ideen für Ihren Optionshandel

Ob Sie Ihre ersten Schritte mit Optionen planen, Stillhalter-Strategien besser verstehen oder Ihr Vorgehen mit Volatilitätsdaten, Markttechnik und Automatisierung verfeinern möchten: Die OptionDays 2026 bieten 15 unterschiedliche Perspektiven auf ein anspruchsvolles Thema. Nutzen Sie die Gelegenheit, Strategien kennenzulernen, Unterschiede zu verstehen und das eigene Risikomanagement kritisch zu hinterfragen.





👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.