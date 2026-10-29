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OptionDays 2026: 15 Vorträge, 2 Tage, 0 € – diese Experten sollten Sie kennen!

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vom Prämienhandel über die Absicherung von Depots bis zur Automatisierung: Am 30. und 31. Oktober zeigen erfahrene Referenten live, wie unterschiedlich sich Optionen einsetzen lassen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Warum laufen manche Optionspositionen trotz einer guten Marktidee ins Minus? Wann sind Optionsprämien tatsächlich attraktiv – und wann ist das Risiko zu hoch? Und welche Strategien passen zum eigenen Depot? Antworten auf solche Fragen stehen bei den OptionDays 2026 im Mittelpunkt.

Am Freitag, 30. Oktober, und Samstag, 31. Oktober, erwarten Sie 15 Live-Vorträge mit bekannten Tradern, Coaches und Marktexperten. Das zweitägige Online-Event wird von WH SelfInvest unterstützt und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Optionshändler. Sie können gezielt die Vorträge auswählen, die für Sie relevant sind – ohne Anreise und ohne Teilnahmegebühr.

👉 Jetzt kostenlos anmelden: OptionDays 2026 – zur Anmeldung

Diese fünf Themen machen die OptionDays besonders spannend

1. Optionsprämien: Welche Strategien eignen sich für das Depot?

Wie funktionieren Short Puts, Covered Calls und Stillhalter-Strategien in der Praxis? Andrei Anissimov und Emil Jusifov beschäftigen sich mit dem Verkauf von Optionen und der Vereinnahmung von Prämien. Olaf Lieser stellt den Poor Man’s Covered Call vor, der eine länger laufende Kaufoption mit dem Verkauf kürzer laufender Calls kombiniert. Fritz Gerhager zeigt am Samstag, wie auch Einsteiger Optionen als Ergänzung eines bestehenden Portfolios kennenlernen können.

Wichtig dabei: Eine vereinnahmte Prämie ist kein garantierter Gewinn. Gerade bei verkauften Optionen können Verluste die Prämie erheblich übersteigen.

2. Wenn ein Trade schiefläuft: Reparieren oder aussteigen?

Eine Position liegt im Minus – was jetzt? Joachim Schrader erläutert, wann es sinnvoll sein kann, Optionspositionen anzupassen oder zu rollen, und wann ein klarer Ausstieg die bessere Wahl ist.

Markus Herfert eröffnet das Event mit fortgeschrittenen Einkommens-Strategien, darunter Volatilitäts-Trading, Futures-Optionen und Depotabsicherung. Er hat außerdem Einblicke in Echtgeld-Depots angekündigt.

3. Volatilität und Gamma: Was steckt hinter den Optionspreisen?

Prof. Dr. Kai Oberländer geht der Frage nach, warum manche Optionen wirklich teuer sind und andere nur so wirken. Reiner Hofmann vertieft am Samstag den Zusammenhang von Optionsprämie, Laufzeit, Skew und Gamma-Risiko.

Christine Romar und B. Feingold erklären, wie Gamma Exposure (GEX) einen zusätzlichen Blick auf Marktbewegungen und die Absicherung von Market Makern ermöglicht.

4. Regeln statt Bauchgefühl: Analyse und Automatisierung

Birger Schäfermeier erläutert, warum die Marktlage darüber entscheidet, ob er Optionen einsetzt. Mario Steinrücken zeigt, wie das Volume Profile bei der Einschätzung von Marktphasen helfen kann.

Sebastian Legrand demonstriert, wie sich ein regelbasierter Optionshandel in der OptionsApp 2.0 automatisieren lässt. Thorsten Eberhart richtet seinen Blick auf die praktische Umsetzung und das Risikomanagement.

5. Steuern und echte Trader-Erfahrungen

Auch die oft unterschätzte steuerliche Seite kommt nicht zu kurz: Der frühere Finanzbeamte Oliver Stöhring behandelt die Besteuerung von Aktien und Termingeschäften in Deutschland.

Im Interview berichtet Matthias Plass über seinen Weg vom jungen Aktienanleger zum selbstständigen Eigenhändler – einschließlich Rückschlägen, Disziplin und Erfahrungen aus dem Börsenalltag.

Das vollständige Programm am 30. und 31. Oktober

Alle Uhrzeiten beziehen sich auf Deutschland, Österreich und Luxemburg. Jeder Programmpunkt ist für eine Stunde angesetzt.

Freitag, 30. Oktober 2026

UhrzeitReferentThema
09:00Markus HerfertFortgeschrittene Einkommens-Strategien mit Optionen
10:00Joachim SchraderReparatur-Strategie für Optionen
11:00Olaf LieserDie Poor Man’s Covered Call Optionsstrategie
12:00Prof. Dr. Kai OberländerWarum sind manche Optionen wirklich teuer?
13:00Oliver StöhringBesteuerung von Aktien und Termingeschäften
14:00Christine Romar & B. FeingoldGamma verstehen, Märkte lesen: GEX in der Praxis
15:00Andrei AnissimovStrategien der Stillhalter
16:00Thorsten EberhartOptionshandel in der Praxis verstehen
17:00Emil JusifovStillhalter-Strategien meistern

Samstag, 31. Oktober 2026

UhrzeitReferentThema
10:00Birger SchäfermeierOptionen und Strategien je nach Marktlage
11:00Fritz GerhagerOptionen als Portfolio-Ergänzung für Anfänger
12:00Matthias PlassInterview: Mit 14 an die Börse
13:00Mario SteinrückenVolume Profile verstehen
14:00Sebastian LegrandOptionsstrategien automatisch handeln
15:00Reiner HofmannHohe Volatilität allein ist noch kein Edge

Welche Vorträge sollten Sie sich vormerken?

Für Einsteiger: Fritz Gerhager am Samstag um 11 Uhr und Thorsten Eberhart am Freitag um 16 Uhr vermitteln besonders praxisnahe Zugänge zum Optionshandel.

Für Aktienanleger: Andrei Anissimov, Emil Jusifov und Olaf Lieser behandeln verschiedene Prämien- und Covered-Call-Ansätze. Oliver Stöhring beleuchtet den deutschen Steuerrahmen.

Für erfahrene Optionshändler: Markus Herfert, Joachim Schrader, die beiden EdgeSeeker-Sessions sowie der GEX-Vortrag mit Christine Romar und B. Feingold gehen stärker in die Tiefe.

Für systematische Trader: Birger Schäfermeier, Mario Steinrücken und Sebastian Legrand befassen sich mit Marktlage, Analyse und regelbasierter Ausführung.

So sichern Sie sich die kostenlose Teilnahme

Die Anmeldung erfolgt über GoToWebinar. Nach der Registrierung erhalten Sie die nötigen Zugangsinformationen für die Teilnahme per E-Mail. Sie müssen nicht das gesamte Event verfolgen: Suchen Sie sich einfach die Vorträge aus, die zu Ihrem Interesse und Erfahrungsstand passen.

Freitag, 30. Oktober, 9–18 Uhr

Samstag, 31. Oktober, 10–16 Uhr

Online und vollständig kostenlos

👉 Jetzt kostenlos für die OptionDays 2026 anmelden

Tipp: Tragen Sie Ihre Wunschvorträge direkt in den Kalender ein. Laut Veranstalter erhalten registrierte Interessenten im Nachgang zudem Informationen zu Aufzeichnungen. Wer konkrete Fragen stellen oder live dabei sein möchte, sollte die entsprechenden Termine dennoch einplanen.

Fazit: Zwei Tage voller Ideen für Ihren Optionshandel

Ob Sie Ihre ersten Schritte mit Optionen planen, Stillhalter-Strategien besser verstehen oder Ihr Vorgehen mit Volatilitätsdaten, Markttechnik und Automatisierung verfeinern möchten: Die OptionDays 2026 bieten 15 unterschiedliche Perspektiven auf ein anspruchsvolles Thema. Nutzen Sie die Gelegenheit, Strategien kennenzulernen, Unterschiede zu verstehen und das eigene Risikomanagement kritisch zu hinterfragen.


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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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