Palo Alto stellt neue Plattform und positive Quartalsergebnisse vor

Palo Alto Networks ist ein Unternehmen für Cybersicherheit. Das Unternehmen legte einen sehr erfolgreichen Bericht für das vierte Quartal 2021 vor und übertraf damit die Prognosen der Analysten. Im vorbörslichen Handel stieg der Aktienkurs um fast 7%.

Gewinn von 1,3 Mrd. USD, bereinigter Gewinn von 1,74 USD pro Aktie. Analysten hatten mit 1,28 Mrd. USD bzw. 1,65 USD gerechnet.

Der Umsatz im 4. Quartal 2021 stieg im Jahresvergleich um 32% auf 1,6 Mrd. USD.

Die Zahlungsverpflichtungen der Kunden gegenüber dem Unternehmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf 6,3 Mrd. USD.

Auch die Prognosen des Unternehmens sehen sehr optimistisch aus:

Für das 3. Quartal 2022 erwartet das Unternehmen einen Umsatz in der Größenordnung von 1,345 bis 1,365 Mrd. USD.

Der Gewinn liegt bei 1,65 bis 1,68 USD je Aktie.

Für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziert Palo Alto Networks einen Umsatz zwischen 5,425 und 5,475 Mrd. USD.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird für 2022 in einer Größenordnung von 7,23 bis 7,30 USD erwartet, wobei die Marge des freien Cashflows zwischen 32 und 33% liegen soll.

J.P Morgan stufte die Aktie des Unternehmens hoch. Palo Alto Networks stellte außerdem seine neue intelligente KI-Plattform Cortex XSIAM vor, die Folgendes ermöglichen soll:

kontinuierliche, schnelle Erkennung von Sicherheitsschwachstellen durch Analyse von Alarmen, Protokollen und anderen Daten aus der Infrastruktur von Unternehmen

aktives Management des gesamten Systems durch künstliche Intelligenz (maschinelles Lernen)

Aggregation von Bedrohungsdaten, die von den Kunden geliefert werden sollen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Plattform die Kosten, die durch ältere SIEM-Systeme entstehen, halbieren wird. Die Plattform wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 allgemein verfügbar sein. Die Erfinder der Cortex-Plattform bezeichnen sie als „autonome Sicherheitsplattform der Zukunft" und vergleichen sie mit einem autonomen Elektroauto unter den Sicherheitssystemen.

Die Aktien des Unternehmens sollten über 505 USD eröffnen, was eine Abwärtsbewegung unter die wichtige Unterstützungszone zwischen 475 und 450 USD verhindern könnte. Quelle: xStation 5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.