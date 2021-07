??Pattsituation der OPEC+: Öl steigt

Die Ölpreise steigen heute weiter, wobei Brent und WTI um rund 0,30% zulegen. Die Aufmerksamkeit richtet sich weiterhin auf das Treffen der OPEC+, bei dem noch immer keine Einigung auf eine schrittweise Produktionserhöhung erzielt werden konnte. Laut Nachrichtenagenturen machen Meinungsverschiedenheiten zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Einigung unmöglich - einige Berichte deuten sogar darauf hin, dass die Gespräche erneut verschoben werden. Derzeit haben wir es mit drei möglichen Szenarien zu tun:

Kompromiss über eine schrittweise Erhöhung der Produktion (wahrscheinliche Produktionssteigerung um 400 Tsd. Barrel pro Tag im August) - was potenziell zu einem weiteren, aber schrittweisen Anstieg der Ölpreise führen könnte

kein Kompromiss (d.h. keine Produktionssteigerung im August) und Verschiebung der Gespräche - was potenziell zu einem stärkeren Anstieg der Ölpreise aufgrund der dynamisch wachsenden Nachfrage und des unzureichenden Angebots führen könnte

keine Einigung und ein größerer Konflikt innerhalb des Kartells, der sogar zu dessen Zusammenbruch führen könnte, wodurch die Gefahr einer „Überflutung" des Marktes mit Ölangeboten entstehen könnte - in einem solchen Szenario könnte der Preis für das „schwarze Gold" fallen

Die Rohölpreise für WTI befinden sich weiterhin in einem Aufwärtstrend. In der letzten Woche gelang der Ausbruch über den Widerstand bei 74,20 Dollar, doch die Aufwärtsbewegung verlangsamte sich. Die vorgenannte Zone sollte nun als wichtige Unterstützung betrachtet werden. Im Einklang mit den klassischen Annahmen der technischen Analyse sollte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, solange der Preis darüber liegt. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.