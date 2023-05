PBOC lässt Zinssätze unverändert. Wie geht es für den Yuan weiter?

Die People's Bank of China (PBOC) hat die Zinssätze heute unverändert gelassen, was den Markterwartungen entspricht. Der 1-Jahres-Leitzins blieb bei 3,65%, während der 5-Jahres-Zinssatz, der für die Mehrheit der Hypothekendarlehen in China verwendet wird, bei 4,30% blieb.

China erlebte nach der anfänglichen Euphorie im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Pandemie einen deutlichen Rückschlag. Dennoch glaubt Goldman Sachs, dass bei dem derzeitigen Schwung das Wachstumsziel der Regierung von 5% erreichbar sein sollte. In einem solchen Fall sieht die Bank keine Möglichkeit für zusätzliche Konjunkturmaßnahmen im Land. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Senkung der Mindestreserveanforderung, da eine Senkung der Leitzinsen aufgrund des erheblichen Zinsunterschieds zwischen den USA und einer kürzlichen Abwertung des Yuan unwahrscheinlich ist. Auf der anderen Seite könnte die Schwäche des Yuan als Möglichkeit gesehen werden, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu erhöhen, die im letzten Teil des Jahres 2022 deutlich abgenommen hat. Es besteht auch eine starke Korrelation mit Kupfer, was bedeutet, dass weitere Probleme in China zu einem Test des Bereichs von 8.000 US-Dollar pro Tonne führen könnten.

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.