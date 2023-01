PODCAST: Keine Angst vor Börse 🔴 Was jeder Anfänger über die Börse wissen darf oder wissen muss

Germoney: So handelt und investiert Deutschland

Die BÖRSE…

Aktien…

Verluste…

Gewinne…

Wer zum allerersten Mal diese Vokabeln hört, kann beeindruckt sein. Diese Podcast Episode richtet sich an die Anfänger, die sich zum ersten Mal mit Börse und Co beschäftigen.

Klären wir die Grundbegriffe! Und vor allem: werfen wir einen ehrlichen, realistischen Blick auf die Möglichkeiten, Chancen und Risiken. Der Experte heute:Daytrader und Analyst Jens Klatt. Zusammen mit dem Host von XTB, Jens Chrzanowski.

Themen unter anderem:

Was ist die Börse?

Wie viel Kapital sollte ich für einen Start an den Finanzmärkten haben?

Realistische Gewinne und realistische Verlustrisiken beim Trading und Investieren

Welcher Broker ist der richtige? Die Brokerauswahl

Verluste begrenzen: von Stopp Loss und dem Risikomanagement

Folge 2: Keine Angst vor Böerse - Börsenwissen für Anfänger

Geld, Trading und Investieren

Wir sprechen über Börse, Daytrading, Aktien, CFD und Broker. Wir machen nicht Halt vor DAX, DOW, Wall Street und Short Selling. GerMONEY, Ihr Geld schläft nie.

Die "große" Handelszeit geht von 08.00 bis 22.00 Uhr deutscher Zeit.



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.