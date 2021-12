Powells Pressekonferenz: Die wichtigsten Erkenntnisse

Die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell ist soeben zu Ende gegangen und ihr Verlauf entsprach den Markterwartungen.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Eröffnungsrede:

Die Omicron-Variante ist ein Risiko, aber wir sehen immer noch ein schnelles Wachstum

Die Nachfrage ist nach wie vor sehr stark, gestützt durch gesunde Haushaltsbilanzen

Das Wirtschaftswachstum ist immer noch rasant

Die jüngste Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt hat die Unterschiede zwischen den Klassen und Rassen verringert

Die Fed glaubt, dass sich der Arbeitsmarkt weiter verbessern wird

Die Pandemie hat Menschen aus dem Arbeitsmarkt gedrängt, unklar, wann sie zurückkehren werden

Engpässe waren länger und stärker als erwartet

Die Inflation wird wahrscheinlich „bis weit ins nächste Jahr hinein" über dem 2%-Ziel liegen

Der Preisanstieg hat sich ausgeweitet, während die Löhne ebenfalls kräftig gestiegen sind

Die Zentralbank erwartet, dass die Inflation im nächsten Jahr in die Nähe ihres Ziels fallen wird

Im Folgenden werden einige wichtige Erkenntnisse aus der Fragerunde vorgestellt:

Die Zinsen werden nicht steigen, bevor der Tapering-Prozess abgeschlossen ist

Wir sind weit davon entfernt zu wissen, wie sich Omicron auswirken wird

Powell scheint eine recht hawkische Haltung einzunehmen. EURUSD hat seine anfänglichen Verluste wettgemacht und auch die US-Indizes steigen weiter.

Der US500 fiel nach der Veröffentlichung der FOMC-Entscheidung. Der Index erholte sich jedoch schnell wieder und die Aufwärtsbewegung beschleunigte sich, als Powell mit seiner Rede begann. Quelle: xStation 5

EURUSD fiel zunächst, doch die Käufer konnten schnell die Kontrolle zurückgewinnen und der Kurs testete den 50er-SMA (grüne Linie). Quelle: xStation 5



