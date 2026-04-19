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Rohöl, DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr

20.04.26 09:29 Uhr

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Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren

Zu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte und was für die Woche von Relevanz sein könnte. Neben den gefragtesten Indizes wie DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq, werden Rohstoffe wie Gold und Rohöl sowie der Bitcoin analysiert.

Anschließend werden interessante Einzelaktien diskutiert, die aktuell im Fokus der Trader und Investoren stehen. Das Webinar wird interaktiv gestaltet, Wunschwerte der Teilnehmer werden gerne analysiert!

In die Analyse fließen klassische Chartanalyse, aber auch Aspekte des volumenbasierten Tradings auf Basis von VWAP und Volume Profile ein.

Melden Sie sich jetzt für dieses spannende Webinar kostenfrei an!

Termin: Montag, 20.04.2026 10:30 Uhr


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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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