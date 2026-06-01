Rohstoffexplosion & Rohstoffwährungen – die Gewinner: Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Warum Öl, Kupfer und Gold heute wichtiger sind als Zinsschritte. Jahrelang war die Logik klar: Zinsen rauf, Währung rauf. Die neue Realität lautet: Nicht mehr die Zentralbanken bestimmen die Richtung – sondern Rohstoffe. Wo lauern hier neue zusätzliche Gewinne für den Anleger?

Jürgen Wechsler ist Ex-Investmentbanker und war beim Währungs Global Player Nr. 1. Er hat über 30 Jahre Erfahrung an den Geld- und Währungsmärkten und ist Top-Experte im D/A/CH-Raum zum Thema Vermögensschutz.

Donnerstag, 11.06.26, 18:00 Uhr

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