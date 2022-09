Russland annektiert offiziell die besetzten Regionen der Ukraine

Der Kreml teilt mit, dass aufgrund der Ergebnisse des jüngsten Referendums die vier von Russland besetzten Gebiete morgen offiziell annektiert werden. Dies entspricht den bisherigen Erwartungen und könnte zu einer noch stärkeren Eskalation des Konflikts führen, da Moskau bereits angekündigt hat, dass im Falle eines Angriffs der Ukraine auf russisches Hoheitsgebiet eine nukleare Reaktion erfolgen könnte.

Wie man feststellen kann, haben wir es mit einer Kombination mehrerer Faktoren zu tun, wie der Sabotage des Nord-Stream-Systems und der Annexion der besetzten Gebiete. Trotz der gestrigen Erholung könnte das Ende dieses Monats für Aktienhändler sehr nervös sein.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass Deutschland aufgrund des Temperaturrückgangs in letzter Zeit eine leicht erhöhte Gasnachfrage meldet. Nach Angaben des Energieministeriums muss die Nachfrage um 20% gesenkt werden, damit das Gas in der Wintersaison nicht zur Neige geht.

Darüber hinaus wird die deutsche Bundesregierung ein Hilfspaket im Wert von fast 200 Mrd. EUR (fast 5% des deutschen BIP) ankündigen, um hohe Energiepreise zu verhindern, wie das Handelsblatt berichtet. Weitere Einzelheiten werden um 14:00 Uhr bekannt gegeben.

EURUSD hat sich leicht erholt, aber wir sehen keine große Reaktion auf dem Gasmarkt. EURUSD wird oberhalb der Marke von 0,9700 gehandelt. Quelle: xStation 5

