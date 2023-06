Schlagabtausch zwischen EUR und USD

Die EURUSD-Paarung ist auf dem besten Weg, die zweite Woche im Minus zu beenden. Fed-Chef Powell erklärte, dass dies hauptsächlich auf den starken USD zurückzuführen ist, der durch die Möglichkeit von zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr unterstützt wird. Laut dem CME FedWatch Tool plant der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 86,8 % eine Zinserhöhung im Juli. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Inflation die Zinsen weiter anheben wird, allerdings wird es wohl so sein, dass die USA mehr Gewicht haben wird.

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone ging von 6,1 % auf 5,5 % zurück, obwohl die Inflation in Deutschland leicht anstieg, während die Arbeitslosenquote bei 6,5 % stagnierte, was den EUR etwas schwächte. Jenseits des Atlantiks lag das vierteljährliche BIP-Wachstum in den USA mit 2 % leicht über der Konsensschätzung von 1,4 % und stärkte damit die Aussichten für den USD, da eine weitere Zinserhöhung wahrscheinlich ist.

Technische Analyse

Die EURUSD-Paarung hatte nach dem Durchbruch der Widerstandsmarke von 1,10122 Schwierigkeiten, den Aufwärtstrend beizubehalten. Der jüngste zinsbullische Versuch, das 61,80 % Fibonacci-Retracement-Level zu erreichen, konnte das Paar nicht in den Widerstandsbereich zurückbringen, da das Angebot die Nachfrage letztlich überwog.

Nun, da sich das Paar wieder auf dem Niveau des Golden Ratio befindet, könnte der Markt entweder seine Abwärtsbewegung ausweiten oder eine Trendwende vollziehen. Hält der Wert von 1,08397 als Unterstützung, könnte es zu einer Trendwende kommen, wobei die Bullen wahrscheinlich den Wert von 1,10122 als interessanten Punkt ins Auge fassen.

Umgekehrt könnte ein Durchbruch unter 1,08397 bei hohem Volumen den Markt weiterem Abwärtsdruck aussetzen. Sollte die Abwärtsdynamik anhalten, könnte die Unterstützung bei 1,07330 die nächste wichtige Marke sein.

Zusammenfassung

Die Märkte werden wahrscheinlich auf den US-PCE-Index, den bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank, warten, um zu sehen, ob der erwartete Rückgang der Inflation die jüngste Stärke des USD beenden wird. Die Marke von 1,08397 wird entscheidend sein, um die Stimmung des Marktes gegenüber den Wirtschaftsdaten zu bestimmen.

Quellen: Reuters, TradingView

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden.

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.