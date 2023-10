Schützt der kritische Widerstand Gold?

von Alexa Smith, Marktanalystin bei Trive Financial

Der Goldpreis (XAUUSD) ist inmitten geopolitischer Spannungen auf ein 6-Wochen-Hoch gestiegen. Die wachsende Besorgnis über eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas hat die Nachfrage nach sicheren Häfen angeheizt, da Investoren auf die für heute angesetzte Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell warten.

Die Möglichkeit, dass die US-Zinsen ihren Höchststand erreichen könnten, bestärkt die Ansicht, dass Gold als robuster sicherer Hafen angesehen werden kann. Es wird jedoch erwartet, dass die bevorstehende Rede von Powell mehr Aufschluss über die Zinsentwicklung geben wird, insbesondere nach den jüngsten dovishen Äußerungen mehrerer Fed-Vertreter. Es ist anzumerken, dass höhere Zinssätze die Opportunitätskosten für das Halten von nicht renditeträchtigen Vermögenswerten wie Gold, das in USD gehandelt wird, in die Höhe treiben.

Technische Analyse

Der Anstieg des Verkaufsvolumens aufgrund der aggressiven Haltung der Federal Reserve (Fed) spiegelte sich in der Rückkehr von Gold als sicherer Hafen wider, da die Konflikte im Nahen Osten Risikoaversion auslösten und die Nachfrage nach Gold erhöhten. Sollte die Nachfrage hoch bleiben, könnte der Goldpreis am Kassamarkt versuchen, die Widerstandsmarke von 1.954,260 USD pro Unze zu durchbrechen, die nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch im September als Wendepunkt für einen Aufwärtstrend dienen könnte.

Eine Aufwärtsbewegung von der Marke von 1.954,260 USD pro Unze könnte durch das Überschreiten der gleitenden Durchschnitte der 50- und 100-Tage-Linien unterstützt werden. Allerdings könnte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, im Laufe des Tages in seiner Rede einen hawkishen Ton anschlagen, was dazu führen könnte, dass die Marke von 1.954,260 USD pro Unze gehalten wird und die Preisentwicklung in Richtung der Schwelle von 1.921,789 USD pro Unze des Golden Fibonacci-Ratios unterstützt wird. Da sich diese Schwelle mit dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt überschneidet, könnte der Goldpreis bei einem Durchbruch in einen Abwärtstrend übergehen.

Zusammenfassung

Der Goldpreis hat seine vorherigen Verluste wieder wettgemacht, da der Nahostkonflikt die Nachfrage nach Gold erhöht hat. Sollte die Nachfrage hoch bleiben, könnte der Preis versuchen, den Widerstand bei 1.984,269 USD je Unze erneut zu testen, falls die kritische Marke von 1.954,260 USD je Unze durchbrochen wird. Die Marke von 1954,260 USD pro Unze könnte jedoch halten und die Preisbewegung in Richtung des Golden Ratios unterstützen, der als Wendepunkt für einen Abwärtstrend dienen könnte.

Quellen: TradingView, Reuters

